Josh Anderson a bon espoir de pouvoir aider le Canadien

L’ironie du sort aura voulu qu'Anderson soit acquis par le CH contre Max Domi, l’un de ses bons amis. Les deux jeunes hommes qui ont joué ensemble pendant trois saisons avec les Knights de London, dans la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), se sont appelés en apprenant la nouvelle mardi.

Il m’a dit que le Canadien était une organisation de grande classe, que j’y serais bien traité, que je m’y sentirais bien, que les gars sont fantastiques, qu’ils forment une bonne équipe et que j’allais aimer la ville, a déclaré Anderson. Il a aussi dit que les partisans sont très passionnés et que j’allais y connaître du succès.

L’athlète de 26 ans, qui a grandi à Burlington, en Ontario, a bien sûr été un partisan des Maple Leafs de Toronto au cours de sa jeunesse, mais il se souvient aussi d’une visite bien particulière à Montréal.

À mon 16e anniversaire, on m’a offert d’aller n’importe où dans le monde et j’ai choisi d’aller voir un match des séries à Montréal. Mon père m’y a emmené et je crois que le Canadien affrontait les Penguins de Pittsburgh. Assister à une rencontre éliminatoire au Centre Bell était une incroyable expérience. Josh Anderson, attaquant du Canadien

Victime d’une blessure à l’épaule dès le premier match la saison dernière, le colosse de 1,91 m (6 pi 3 po) et 101 kg (222 lb) a été limité à 1 but et 3 passes en 26 matchs après avoir atteint un sommet avec 47 points, dont 27 buts, lors de la campagne 2018-2019. Et il a bien l’intention de faire taire ses détracteurs.

C’est ce que j’ai fait toute ma vie, a-t-il raconté. J’ai eu du succès à mes trois premières saisons avant de me blesser l’an passé. Je veux arriver avec toute la confiance que j’ai en mes moyens. Je travaille sur un retour depuis maintenant huit mois, et je vais en tirer profit.

Anderson estime être parfaitement rétabli. Il est conscient de venir combler une lacune au sein du CH, qui compte plusieurs attaquants de petite taille.

Le genre de joueur que je suis est difficile à trouver dans la ligue et je vais continuer à jouer de façon robuste à Montréal, a-t-il ajouté […] Je suis un gros joueur qui peut patiner et je sais trouver les ouvertures et créer plus d’espace pour mes partenaires de trio sur la glace. Mais mon tir est mon principal atout.

Marc Bergevin ne lui a parlé que très brièvement mardi, mais les négociations avec son agent ne tarderont pas. Anderson est conscient qu’il pourra jouir de l’autonomie sans compensation après la prochaine saison, mais il n’est pas contre l’idée de signer une entente à long terme dès cette année.