Guy Lafleur fait face à une récidive de son cancer du poumon

La nouvelle lui a été communiquée en début de semaine.

C’est un dur coup, mais je poursuis ma bataille avec confiance et sérénité grâce au soutien du CHUM , indique Guy Lafleur.

M. Guy Lafleur débutera au CHUM des traitements d’immunothérapie et de chimiothérapie dans le cadre d’un protocole de recherche. Aujourd’hui, nous sommes tous derrière lui pour faire face à l’adversité avec beaucoup de courage et de détermination , précise le Dr Mustapha Tehfe, hémato-oncologue.

L'ancien no 10 a remercié les personnes qui lui ont témoigné des encouragements au cours des derniers mois, mais a ajouté qu'il souhaite poursuivre cette prochaine bataille avec sa famille.

Il continuera de jouer son rôle d'ambassadeur pour la Fondation du CHUM pendant les traitements.

L'ancien hockeyeur de 69 ans a subi le 28 novembre 2019 une opération majeure pour le retrait du lobe supérieur de l’un de ses poumons et l’ablation des ganglions. Il est étroitement suivi depuis par son équipe traitante.

En septembre 2019, il avait aussi subi avec succès un quadruple pontage.

Le Démon blond arrive au 1er rang des pointeurs dans l’histoire du CH avec 1246 points, devant Jean Béliveau (1219), Henri Richard (1046) et Maurice Richard (966).

Il est également deuxième au chapitre des buts (518), derrière le Rocket (544) et tout juste devant Béliveau (507).

Lafleur a pris part à la conquête de la Coupe Stanley en 1973, 1976, 1977, 1978 et 1979 à Montréal.

Il a remporté trois fois le championnat des pointeurs de la LNH (1976, 1977 et 1978) et deux fois le titre de joueur par excellence (1977 et 1978).