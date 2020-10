Petra Kvitova et Sofia Kenin dans le carré d'as à Paris

En 2012, la 11e à la WTA avait cédé face à Maria Sharapova, future lauréate, dans le dernier carré. Depuis, elle n'avait plus dépassé les huitièmes de finale sur la terre battue parisienne. La gauchère de 30 ans affrontera l'Américaine Sofia Kenin (6e) pour une place en finale.

L'autre demi-finale opposera la jeune Polonaise Iga Swiatek (54e), 19 ans, à la surprise argentine issue des qualifications Nadia Podoroska (131e).

Rejouer une demi-finale à Paris, ça veut dire beaucoup pour moi. C'est plein d'émotions d'être de nouveau ici, sur le court Philippe-Chatrier, après tout ce qui s'est passé. J'en suis vraiment très heureuse , a dit Kvitova, en référence à l'agression au couteau dont elle a été victime fin décembre 2016 lors d'un cambriolage à son domicile en République tchèque.

Cet événement avait un temps mis sa carrière en péril. La blessure à sa main gauche avait nécessité une opération importante. Elle avait été éloignée des courts pendant cinq mois.

C'est précisément à Roland-Garros qu'elle avait renoué avec la compétition au printemps 2017.

On peut dire que d'une certaine façon, cet endroit me porte chance , a ajouté Kvitova.

Je n'aurais pas pu imaginer que je rejouerais une demi-finale ici après tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment heureuse d'être encore capable de jouer et de rivaliser avec les meilleures , a-t-elle conclu.

Comme Swiatek, Kvitova s'est hissée dans le dernier carré sans perdre la moindre manche.

Face à Siegemund, 32 ans, qui disputait son premier quart de finale d'un tournoi majeur, la championne à Wimbledon en 2011 et 2014 a frappé 22 coups gagnants contre seulement 15 fautes directes pour s'imposer en 1 h 20 min.

Sa qualification pour les quarts de finale lui avait d'ores et déjà assuré de se réinstaller dans le top 10 à l'issue de la quinzaine parisienne.

Kenin pour la première fois

Sofia Kenin, lauréate des Internationaux d'Australie en 2020, s'est qualifiée pour sa première demi-finale de Roland-Garros en battant sa compatriote Danielle Collins (57e), visiblement diminuée physiquement en fin de rencontre, 6-4, 4-6 et 6-0.

Après trois défaites contre Collins, 26 ans, Kenin a enfin imposé son jeu au bon moment.

Je savais qu'elle jouerait avec beaucoup d'agressivité et que je devais l'être moi aussi. Il fallait que je prenne ma chance quand elle se présenterait et je pense l'avoir bien fait , a dit Kenin, qui a ainsi joué et gagné un quatrième match en trois manches sur les cinq disputés depuis le début du tournoi. Seule Irina Bara, issue des qualifications, avait été balayée en deux manches au 3e tour.

L'an dernier, pour sa deuxième participation au tournoi majeur parisien, Kenin avait battu sa compatriote Serena Williams au 3e tour avant de chuter en huitièmes face à la future lauréate australienne Ashleigh Barty.

Mercredi, Kenin a une nouvelle fois été accrochée. Mais Collins a commis trop de fautes directes (34). Surtout, elle a semblé souffrir de douleurs à l'abdomen devenues insurmontables en fin de partie.

Kenin s'est imposée sur sa première balle de match.