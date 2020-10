Gala de boxe à Shawinigan : Camille Estephan rassuré par la santé publique

Profitant d’une visioconférence tenue mardi après-midi pour mettre la table en vue des trois combats qui composent la première carte professionnelle présentée au Québec depuis décembre 2019, Estephan s’est d’abord voulu rassurant pour ses boxeurs, ses partenaires et les amateurs.

Ce n'est qu'après son point de presse qu'il a obtenu l'assurance que zone rouge ou pas, il pourra aller de l'avant avec la présentation de sa soirée de boxe.

Face à un tir groupé des journalistes sur les effets potentiels de la deuxième vague de COVID-19, Estephan a rappelé que tous les participants étaient entrés en confinement depuis déjà 10 jours, qu’ils le resteront à leur arrivée, mercredi dans la bulle de Shawinigan, qu’ils seront maintes fois testés pour le coronavirus avant de se battre et qu’ils devront rester confinés durant 10 jours après leur combat respectif.

Futur moins sûr

Pour le grand patron d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), l’ensemble de ces dispositions répondent aux exigences de la santé publique. Il est donc à présent certain que même si le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec devenait une zone rouge d’ici samedi, sa soirée de boxe à huis clos aura lieu.

Par contre, Estephan espérait présenter deux galas, coup sur coup, pour bien marquer la reprise des activités. Malheureusement pour lui, l’endroit où il envisageait de tenir sa seconde soirée est passé en zone rouge rendant impossible son organisation.

Il a dit espérer trouver une solution d’ici vendredi et a admis que l’idée de s’installer en territoire américain lui trottait dans la tête.

Le principal intéressé songe notamment à des localités limitrophes disposant d’une commission athlétique reconnue par les grandes organisations de la boxe, telles la WBA, la WBC ou l'IBF.

Ce faisant, il ferait d’une pierre deux coups. Il contournerait les limitations qu’impose le reconfinement en zones rouges au Québec et aurait accès à un important bassin d’adversaires américains et/ou mexicains pour ses protégés.

Sans quoi, il va sans dire qu’il aura vite fait le tour des jardins locaux et nationaux pour offrir des compétiteurs dignes des aspirations des David Lemieux, Arslanbek Makhmudov, Lexson Mathieu et compagnie.

Cette perspective fait saliver le promoteur même si cela entraînait des casse-têtes logistiques pour déménager l’entourage des athlètes et les équipes techniques de son webdiffuseur Punching Grace au sud de la frontière.

En attendant, trois des boxeurs de l'écurie d'EOTTM se battront dans le cadre d'une carte qui se tiendra le 6 novembre, en Russie.