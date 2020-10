Le Canadien cède Max Domi aux Blue Jackets et obtient Josh Anderson

Le Canadien de Montréal a cédé mardi aux Blue Jackets de Columbus l’attaquant Max Domi et un choix de 3e tour (78e au total) au repêchage 2020. Il obtient en retour l’attaquant Josh Anderson.

Domi, 25 ans, a récolté 44 points en 2019-2020 et a été relégué au quatrième trio en séries, au cours desquelles il a inscrit 3 points en 10 matchs. Il avait atteint des sommets personnels à sa première saison à Montréal avec 28 buts et 72 points.

Le Canadien l'avait acquis en juin 2018 dans l'échange d'Alex Galchenyuk.

Anderson, 26 ans, sort d'une saison de 4 points. Il a été limité à 26 matchs à cause d'une blessure à une épaule. Il a signé en 2018-2019 sa campagne la plus productive sur le plan offensif avec 27 buts et 47 points.

Il ajoutera de la profondeur au poste d'ailier droit, où seuls Brendan Gallagher, Joel Armia et Jordan Weal sont sous contrat pour 2020-2021.

À défaut d'en venir à une entente avec leur nouvelle équipe d'ici vendredi, Domi et Anderson deviendront joueurs autonomes avec compensation. Domi est arrivé à la fin d'un contrat de deux ans qui lui rapportait 3,15 millions de dollars. Anderson, lui, a touché 1,85 M$ au cours des trois dernières saisons.