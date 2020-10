Repêchage LNH : Alexis Lafrenière à New York, Kaiden Guhle à Montréal

L'attente est finalement terminée pour Alexis Lafrenière. Les Rangers de New York ont sélectionné le prolifique ailier gauche au tout 1er rang du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi soir. De son côté, le Canadien de Montréal a choisi au 16e échelon le défenseur gaucher Kaiden Guhle.

Lafrenière est ainsi devenu le premier hockeyeur québécois à être réclamé en tête de liste depuis 2003, année au cours de laquelle les Penguins de Pittsburgh avaient opté pour le gardien Marc-André Fleury et le premier attaquant québécois depuis Vincent Lecavalier en 1998. Il est aussi le premier Canadien à être le tout premier repêché depuis Connor McDavid en 2015.

Le natif de Saint-Eustache était le grand favori pour être repêché au premier rang, se retrouvant au sommet de la liste des meilleurs espoirs d'essentiellement tous les observateurs.

Alexis Lafrenière a déclaré en vidéoconférence que c'est un honneur d'être repêché par les Rangers, une équipe avec beaucoup d'histoire .

Je me concentre sur moi-même, pour devenir une meilleure version d'Alexis Lafrenière. Je ne prétends pas être Sidney Crosby, a-t-il ajouté . Il est à un autre niveau. Moi, j'essaie de continuer à m'améliorer. J'ai hâte d'aller à New York et de voir les partisans.

Possédant un bon gabarit à six pieds un pouce (1,85 m) et 193 livres (87 kg) Lafrenière est reconnu pour son sens du jeu, ses habiletés avec la rondelle et son coup de patin.

Les chiffres qui parlent

Lafrenière a disputé son hockey junior avec l’Océanic de Rimouski et a défendu les couleurs canadiennes au mondial junior pour la première fois à 16 ans. L'ailier gauche s’est également démarqué en tant que meilleur joueur de la Ligue canadienne de hockey lors des deux dernières années.

Alexis Lafrenière porte le trophée du Championnat mondial junior. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Lafrenière, qui fêtera ses 19 ans le 11 octobre, utilise sa force et sa vitesse à bon escient. Son sens aigu du hockey fait de lui un joueur qui contribuera au succès des Rangers.

En dépit d’une saison écourtée à 52 matchs en raison des blessures et de la COVID-19, le capitaine de l’Océanic a connu sa campagne la plus productive avec une récolte de 112 points. Après trois années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), il montre un dossier de 114 buts et 183 mentions d’aides en 173 rencontres.

Un repêchage virtuel

L'encan 2020 était initialement prévu en juin au Centre Bell de Montréal, mais a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19. Un tournoi de qualification pour les éliminatoires de la Coupe Stanley et une loterie d’un modèle inédit ont conféré aux Rangers le privilège de mettre le grappin sur Lafrenière.

Les Kings de Los Angeles, détenteurs du 2e échelon, se sont quant à eux tournés vers le centre Quinton Byfield, un produit des Wolves de Sudbury.

Puis les Sénateurs d'Ottawa ont sélectionné l'attaquant Tim Stützle, de l'Adler Mannheim, au 3e rang.

Quelques minutes avant que le repêchage se mette en branle, le commissaire Gary Bettman a annoncé que la LNH et l'Association des joueurs de la LNH visaient le 1er janvier 2021 pour le lancement de la prochaine saison.