Connor McDavid a obtenu un résultat positif à la COVID-19

La direction de l'équipe albertaine a précisé que le capitaine des Oilers est en quarantaine à son domicile, qu’il se porte bien et souffre de symptômes légers seulement.

L'annonce est survenue une semaine exactement après la fin des séries de la Coupe Stanley. Aucun joueur n’a été déclaré positif lorsqu’il se trouvait dans les villes bulles d’Edmonton et de Toronto tout au long du mois d’août et de septembre. McDavid et les Oilers ont été éliminés au tour qualificatif.

Des joueurs de la LNH ont obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage de la COVID-19 avant le début des séries. Le circuit Bettman a précisé que 30 joueurs ont obtenu des résultats de tests positifs lors d'entraînements volontaires pendant la phase 2 de son plan de retour au jeu durant l'été. Par ailleurs, 13 autres ont contracté le virus à l'extérieur du protocole de la phase 2.

Deux autres tests positifs ont été rapportés pendant le camp d'entraînement, considéré comme la phase 3 de la relance de la saison de la LNH.

Six membres de l'organisation des Sénateurs d'Ottawa avaient obtenu des résultats positifs à la COVID-19 après un périple de l'équipe en Californie, alors durement frappée par le virus, tout juste avant que la LNH ne suspende ses activités en mars.

Plus tôt cette année, la LNH a cessé de dévoiler l'identité des joueurs ou des équipes ayant été touchés par le coronavirus. Toutefois, le joueur de centre Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, a confirmé qu'il avait été atteint par le virus après la publication de rumeurs à cet effet.

McDavid, un Ontarien de 23 ans, a terminé au 2e rang du classement des marqueurs de la LNH la saison dernière avec 97 points.

Il a remporté le trophée Hart à titre de joueur le plus utile à son équipe en 2017