Devan Dubnyk échangé aux Sharks

Le Wild du Minnesota et les Sharks de San José ont préparé leur séance de repêchage en procédant à deux échanges, lundi, dont l'un implique le gardien Devan Dubnyk.

Les Sharks ont fait l’acquisition du vétéran Dubnyk en compagnie d'un choix de septième tour et ont cédé au Wild une sélection de cinquième tour.

Auparavant, le Wild avait envoyé l’attaquant Ryan Donato à San José contre un choix de troisième tour en 2021.

Après quatre saisons de plus de 60 matchs, Dubnyk a partagé le travail avec Alex Stalock lors du calendrier 2019-2020. Le portier de 34 ans a présenté un dossier de 12-15-2 et une moyenne de buts accordés par rencontre de 3,35 et un taux d'arrêts de ,890.

Il écoulera en 2020-2021 la dernière année de son contrat qui comptera pour 4,33 millions de dollars sur la masse salariale de sa nouvelle équipe.

Donato a pour sa part inscrit 14 buts et récolté 9 mentions d'assistance en 62 matchs la saison passée.

Acquis des Bruins dans l'échange qui a envoyé l’attaquant Charlie Coyle à Boston en février 2019, Donato pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la prochaine campagne.