L'arrêt des sports d'équipe en zone rouge fait mal à la LHJMQ

Les interruptions d'activités sportives et de loisirs dans les régions en zone rouge annoncées lundi par le gouvernement du Québec signifient que deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), l'Armada de Blainville-Boisbriand et les Remparts de Québec, ne pourront disputer de rencontre dans leur amphithéâtre avant au moins la fin octobre, et ne pourront que s'entraîner.