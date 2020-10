Les recruteurs du CH progressent, mais leur impact se fait attendre

Pour la période couvrant les années de repêchage de 2012 à 2019, les espoirs sélectionnés par les recruteurs du Canadien ont disputé 2186 matchs dans la LNH (ce classement inclut les joueurs comme Mikhail Sergachev et Alex Galchenyuk, qui ont été échangés et ne portent plus les couleurs du CH, NDLR).

Cette performance situe les chercheurs de talents de l’organisation montréalaise au 18e rang de notre classement annuel, légèrement sous la moyenne de la ligue (2262 matchs).

Il s’agit néanmoins d’un progrès. Il y a cinq ans, lors de la parution de notre relevé couvrant les repêchages de 2008 à 2015, les recruteurs du CH détenaient le 29e rang. Au cours des deux dernières années, ils figuraient au 20e rang.

Pour obtenir cette 18e place, les recruteurs du CH ont effectué pas moins de 60 sélections, dont 19 au cours des deux premiers tours. Au cours des huit dernières années, seulement 9 équipes de recruteurs ont pu profiter d’au moins 60 sélections, et seulement 6 équipes de recruteurs ont pu choisir au moins 19 joueurs lors des deux premiers tours.

La cote d’efficacité des recruteurs du CH devrait toutefois remonter lors de nos prochains classements. Parmi les 60 sélections faites par le CH, 21 sont survenues en 2018 et en 2019. Les meilleurs joueurs de ces deux cohortes, à l’exception de Jesperi Kotkaniemi et du défenseur russe Alexander Romanov (qui se joindra à la formation la saison prochaine), ne sont pas encore prêts à faire le saut dans la LNH.

***

Les partisans de l’équipe entendent constamment parler de la prometteuse relève qui est sur le point de débarquer au Centre Bell. Mais comme on le mentionnait dans le relevé de la saison dernière, la cavalerie n’est pas encore tout à fait arrivée.

Parmi les choix de repêchage effectués par le CH entre 2012 et 2019, seuls Artturi Lehkonen et Victor Mete ont passé toute la dernière saison à Montréal. Et ni l’un ni l’autre n’occupe un rôle prépondérant au sein de l’équipe.

Le centre de 20 ans Jesperi Kotkaniemi a été renvoyé à Laval à la fin de l’hiver dernier avant de revenir en force durant l’été, lors du parcours éliminatoire de l’équipe. La direction du CH espère que la prochaine saison lui permettra de s’implanter pour vrai dans la LNH. Le centre Nick Suzuki, le jeune du CH s’étant le plus illustré durant la dernière saison, a été sélectionné par les recruteurs des Golden Knights de Vegas.

Le joueur du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi est mis en échec par le joueur des Flyers de Philadelphie, Justin Braun Photo : Getty Images / Elsa

***

Par ailleurs, le relevé de cette année permet de souligner quelques performances remarquables de la part de certaines équipes de recruteurs.

Par exemple, les recruteurs des Capitals de Washington n’ont eu que 48 sélections au cours des 8 dernières années (le deuxième plus faible total de la ligue) et ils sont l’une des trois organisations à n’avoir obtenu aucun choix de top 10 durant cette période. Malgré cela, leurs espoirs ont disputé 2635 matchs dans la LNH, ce qui leur vaut le 6e rang.

Les Caps devraient toutefois voir leur équipe de recrutement couler au classement la saison prochaine. Leur cuvée de 2012 (incluant Filip Forsberg et Tom Wilson, notamment) sera effacée du décompte. Et Washington, à part Jakub Vrana, a déniché très peu de joueurs réguliers depuis 2013.

Les recruteurs des Predators de Nashville aussi n’ont guère obtenu de choix avantageux. Ils ont bénéficié de seulement 13 sélections lors des deux premiers tours (le 2e plus bas total). Et leur première sélection n’est venue en moyenne qu’au 36e rang (le troisième pire durant la période étudiée). Malgré cela, leurs choix de repêchage ont disputé 2670 matchs, ce qui les situe au 5e rang.

Le rendement des recruteurs des champions de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, mérite aussi d’être souligné. Ils viennent de remporter un titre alors que leurs deux premiers centres (Brayden Point et Anthony Cirelli) ont été dénichés au troisième tour. Leurs recruteurs occupent le 9e rang de notre classement (une baisse de 7 rangs depuis l’an dernier), mais ils ont maximisé les 60 sélections offertes par la direction de l’équipe.

Toutes proportions gardées, les chercheurs de talents des Bruins de Boston se sont démarqués. Ils n’ont tiré profit que de 49 sélections (jamais dans le top 10) et leur 1er choix a été effectué en moyenne au 30e rang. Ils se sont tout de même maintenus dans la première moitié du classement (au 13e rang) en voyant leurs espoirs disputer 2336 matchs au sein d’une équipe dominante.

***

Parmi les situations désolantes ou catastrophiques, on note celles des Penguins de Pittsburgh et des Sabres de Buffalo.

Les Penguins de Pittsburgh misent sur l’une des équipes les plus vieilles de la LNH et leurs recruteurs n’ont pas de sélection lors des deux premiers tours cette année.

Lors des huit dernières séances, les recruteurs des Pens n’ont pu choisir que 45 espoirs (le plus bas total de la ligue), dont seulement 12 lors des deux premiers tours (le deuxième plus bas total). Leur première sélection est survenue, en moyenne, au 37e rang, ce qui constitue la position la plus désavantageuse de la ligue.

Au cours des dernières années, Jim Rutherford a sacrifié énormément de choix pour donner une chance à son noyau vieillissant de remporter la Coupe. Il en a d’ailleurs remporté deux en 2016 et 2017. N’empêche, aucun investissement significatif n’a été fait en matière de recrutement depuis ce temps, et les lendemains seront éventuellement pénibles dans la ville de l’acier.

Enfin, la situation des Sabres de Buffalo rappelle étrangement celle des Oilers d’Edmonton dans les dernières années.

Les espoirs des Sabres ont disputé 3735 matchs au cours des 8 dernières années, ce qui veut le 1er rang à leur équipe de recruteurs. Ceux-ci ont toutefois peu de mérite puisqu’ils ont profité d’un hallucinant total de 23 sélections lors des deux premiers tours durant cette période. Les Sabres sont par ailleurs les seuls à avoir pigé un joueur dans le top 10 chaque année.

Malgré cette extraordinaire injection de jeunes talents, sept entraîneurs en chef et trois directeurs généraux plus tard, les Sabres n’ont pas réussi à participer aux séries une seule fois.

Buffalo sélectionnera une fois de plus dans le top 10 mardi soir (au 8e rang), mais leur séquence d’insuccès ne semble pas à la veille de s’arrêter.

Un vrai gâchis.