Le Canadien Brent Lakatos remporte le marathon de Londres en fauteuil roulant

Dans des conditions difficiles, sous la pluie et dans le froid londonien, Lakatos a su tenir tête à la force de ses bras aux ténors de la discipline, notamment David Weir, octuple champion

Lakatos, un spécialiste du sprint, a gardé son sang-froid tout au long de l’épreuve et a devancé ses rivaux par plusieurs longueurs dans la dernière ligne droite près du palais de Buckingham.

À 40 ans, il est devenu le premier Canadien, depuis Josh Cassidy en 2010, à s’imposer au marathon de Londres. Pandémie oblige, la course s’est déroulée à huis clos dans le parc St-James. Les athlètes ont dû compléter 19 boucles d’un peu plus de 2 kilomètres.

Brent Lakatos Photo : AP

Lakatos, qui s’est mis au marathon en 2018, a une longue feuille de route en piste. Aux Championnats du monde de para-athlétisme, en 2019, le Québécois a remporté deux médailles d'or au 100 et 800 m et une médaille d'argent au 400 m.

À cette même compétition, en 2017, il avait raflé quatre médailles d’or au 100 m, 200 m, 400 m et au 800 m.

Aux Jeux de Rio, un an plus tôt, il était aussi rentré avec une récolte de quatre médailles, l’or au 100 m, l’argent au 400 m et le bronze au 800 m et au relais 4 fois 400 m.

La Néerlandaise Nikita Den Boer s’est imposée dans le volet féminin. Elle a franchi la distance en 1:40:07.