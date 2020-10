Simona Halep et Kiki Bertens plient bagage à Roland-Garros

La favorite de l'édition 2020 des Internationaux de France n'est plus. La Roumaine Simona Halep a été balayée par la Polonaise Iga Swiatek en deux manches de 1-6 et 2-6, dimanche, en huitièmes de finale à la Porte d'Auteuil.

La surprise de taille signée Swiatek, tombeuse de la Canadienne Eugenie Bouchard vendredi au troisième tour, après 68 minutes de jeu lui permettra de prendre part à son premier match de quarts de finale en grand chelem.

Swiatek affrontera pour l'occasion l'Italienne Martina Trevisan, issue des qualifications, qui a également indiqué la porte de sortie à une tête d'affiche, dans son cas la Néerlandaise Kiki Bertens (no 5), défaite en deux manches identiques de 4-6.

Championne des tournois de Prague et de Rome, respectivement aux mois d'août et de septembre, Halep n'avait plus connu la défaite depuis la reprise des activités dans la WTA. Elle avait également accédé au carré d'as à Melbourne, en janvier, et remporté la palme à Dubaï, en février.

La saison a été fantastique, malgré les moments difficiles que nous avons tous traversés. Et ce n'est pas un seul match qui va ruiner l'ensemble de mon année. Bien sûr, ce n'est pas facile à avaler, mais ce n'est pas le premier moment difficile de ma carrière. Alors je vais manger un morceau de chocolat et ça ira mieux demain , a expliqué Halep.

La Polonaise de 19 ans, qui n'avait tenu que trois quarts d'heure contre Halep l'an dernier, déjà en huitièmes de finale pour sa première participation aux Internationaux de France, a pris une éclatante revanche sur sa rivale.

Je n'avais pas d'expérience, c'était mon premier match sur un grand court, j'étais très stressée. J'ai fait beaucoup de progrès depuis, parce que j'ai joué quelques grands matchs contre Simona (Halep), Naomi (Osaka), (Caroline) Wozniacki. Ça m'a beaucoup aidé, je gère mieux la pression maintenant. Iga Swiatek, joueuse de tennis polonaise

Swiatek s'est montrée très agressive du premier au dernier point et a notamment réussi 30 coups gagnants contre 13 fautes directes. Tout a fonctionné aujourd'hui, j'étais tellement concentrée, je me surprends moi-même d'avoir fait ça.

La 54e joueuse de la WTA a été expéditive face à toutes ses adversaires depuis le début de la quinzaine parisienne. En quatre matchs, elle n'a passé en moyenne que 1 h 8 min sur le court et n'a pas encore perdu la moindre manche.

C'est mon tournoi préféré, j'ai toujours adoré jouer ici, chez les juniors déjà. C'est un rêve qui devient réalité pour moi cette semaine, et j'espère que ça va durer encore , a-t-elle ajouté.

Elle avait atteint son meilleur classement, soit le 48e rang mondial, après son dernier parcours aux Internationaux d'Australie, qui avait pris fin en huitièmes de finale. Elle a été éliminée au troisième tour à Flushing Meadows.

Halep était quant à elle la favorite du tournoi, surtout en l'absence de la championne en titre et reine du tennis féminin, l'Australienne Ashleigh Barty. Le statut de la lauréate de 2018 s'était encore raffermi avec les éliminations de la Tchèque Karolina Pliskova (no 2), de l'Américaine Serena Williams (no 6) ou encore de l'Espagnole Garbine Muguruza (no 11).

Elle a joué de façon incroyable, elle était partout, elle frappait très fort et mettait tout dedans. De mon côté, il faisait un peu froid et je n'ai pas joué mon meilleur tennis. Mais elle a bien joué et c'était son match [...] J'étais à 100% physiquement, sans aucune blessure. Simplement, quand il fait froid, je n'arrive pas à bien courir. Elle a vraiment dominé le match et été très agressive. Alors je suis un peu triste, mais je prends ça comme une nouvelle expérience et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Simona Halep, joueuse de tennis roumaine

Par ailleurs, dans le tableau de juniors, la Canadienne Jada Bui a baissé pavillon 4-6 et 6-7 (6/8) au premier tour devant la Française Flavie Brugnone.