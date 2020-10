Les Lakers à deux victoires du championnat de la NBA

LeBron James a inscrit 33 points dans la victoire, en plus de 9 rebonds et 9 aides. Anthony Davis a réussi 14 de ses 15 premiers lancers pour inscrire 32 points. Avec cette victoire, les Lakers mènent la série 2-0.

Jimmy Butler a terminé la rencontre avec 25 points, 13 passes décisives et 8 rebonds pour le Heat, qui a dû jouer sans Bam Adebayo et Goran Dragic, tous les deux blessés. Miami a inscrit 39 points au troisième quart, ce qui a seulement permis de réduire l'écart à 10 points au début du quatrième quart.

Nous affrontons une bonne équipe et nous comprenons cela , a déclaré LeBron James.

Les Lakers étaient toutefois meilleurs que le Heat.

La prochaine partie aura lieu dimanche soir. On ne sait pas encore si Dragic et Adebayo seront disponibles lors du troisième match. On ne sait pas non plus si leur présence serait suffisante pour freiner les Lakers.

Kelly Olynyk a inscrit 24 points pour Miami. Le Heat a d’ailleurs donné beaucoup plus de fil à retordre aux Lakers que lors du premier match.