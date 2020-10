C'était important qu'ils rentrent même pour se ressourcer, pour voir la famille, pour rentrer dans leur quotidien, même s'ils étaient en quarantaine et qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. On se retrouvait dans une situation où, si on ne rentrait pas, on ne pouvait pas voir les familles, mais si on rentrait, on ne pouvait pas s'entraîner ni soigner les blessés , a expliqué l’entraîneur-chef de l’Impact en point de presse vendredi après-midi.

L’infirmerie montréalaise est pleine. Saphir Taïder (cuisse), Jorge Corrales (cheville), Romell Quioto (adducteurs), Orji Okwonkwo (ischio-jambiers), Emanuel Maciel (hernie), Anthony Jackson-Hamel (genou), Ballou Tabla (adducteurs), Steven Saba (pied) et Mathieu Choinière (cheville) sont tous indisposés. Seuls les trois premiers pourraient jouer malgré tout samedi.

De plus, l’Impact ne pourra compter sur les services du nouveau venu Mason Toye, acquis jeudi du Minnesota United et qui doit respecter le protocole de quarantaine de la MLS, et du défenseur Luis Binks, suspendu.

L’Impact s’est entraîné jeudi et vendredi au New Jersey pour son match de samedi qui aura lieu dans son domicile temporaire du Red Bull Arena, mais avec seulement 15 ou 16 joueurs, a révélé l’entraîneur français.

Il y a des blessés, il y a des mecs suspendus. Mais voilà, il y a un match préparé contre Chicago, qui est bien à l'heure actuelle. [...] Il va falloir stopper l'hémorragie, pour une préparation ce n’est pas évident, mais il faut faire avec. Tactiquement, on n'a pas pu travailler parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner. Soigner les blessés aussi était impossible parce qu'on est en quarantaine , a poursuivi Henry.

C'est dur, mais il faut s'adapter, c'est la seule des façons. Quand on est parti dans la bulle à Orlando, on était une des dernières équipes à avoir repris l'entraînement. Sur le plan physique, c'est difficile. On revient, on est en quarantaine pendant deux semaines, puis une semaine d'entraînement, et il faut enchaîner les matchs aux trois jours. Thierry Henry, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

L’Impact ne s’est pas aidé non plus en multipliant les expulsions, a convenu Thierry Henry. Le onze montréalais a conclu à 10 joueurs quatre de ses cinq derniers matchs.

Thierry Henry (au centre-droit) parle à ses joueurs lors d'une pause en raison de la chaleur pendant le match entre l'Impact et le Toronto FC. Photo : Getty Images / Michael Reaves

Ce qui nous a fait le plus défaut, ce sont les expulsions. On tenait les matchs, parfois on menait ou on maîtrisait les matchs, mais à partir des cartons, souvent il s'est passé une dégringolade. Ce qu'on espère qu'on a réglé, c'est une impulsivité qu'on a pu avoir, ou un manque de maîtrise , a insisté le défenseur Rod Fanni.

C'est d'abord nous qui nous sommes mis dans une situation compliquée. On peut perdre des matchs, mais on peut changer la manière qu'on prend des buts. Même à 10 contre 11, on peut faire mieux. Rod Fanni, défenseur de l'Impact de Montréal

Après son affrontement contre le Fire de Chicago, l’Impact continuera d’enchaîner les duels à un rythme infernal avec 4 autres matchs en 14 jours. De plus, le club devrait alors être privé du Sénégalais Clément Diop ainsi que des Finlandais Jukka Raitala et Lassi Lappalainen, appelés en sélection.

Ça m'est rarement arrivé de voir une situation pareille, avec la COVID, les blessés et les joueurs qui vont partir en sélection. C'est une période très délicate qu'il va falloir gérer de la meilleure manière possible avec les éléments qui sont là , a souligné le vétéran défenseur.

La venue seule de Mason Toye à partir du 7 octobre contre le Crew de Columbus ne pourra pas colmater toutes les brèches en train de s’ouvrir dans le onze montréalais.

Déjà du Henry dans Toye

Né dans le New Jersey, où il retrouvera bientôt ses nouveaux coéquipiers de l’Impact de Montréal, Mason Toye se souvient encore d'avoir été au Red Bull Arena pour observer les moindres gestes d’un des grands du soccer mondial.

Il y a de nombreux joueurs qui ont été mes modèles en grandissant, mais c’est assez drôle de le souligner, celui que j’admirais le plus est mon entraîneur maintenant , a affirmé l’attaquant américain de 21 ans.

J’ai modelé mon jeu à partir de celui de Thierry Henry. Il prenait les coups de pied de coin, même s’il était grand, c’est ce que j’ai fait à l’université. Je prenais tous les coups de pied arrêtés, même si c’est inhabituel pour celui qui est le plus grand de les prendre. Prendre des tirs peu orthodoxes et tenter des choses créatives sur le jeu, ce sont toutes des choses qui m’ont accroché en le regardant. Il a été une influence majeure sur moi , a poursuivi le gaillard de 1,90 m.

L'attaquant américain Mason Toye a été choisi au 7e rang du repêchage de la MLS, en 2018. Photo : Reuters / Kelvin Kuo

Il prend la profondeur, il peut finir du pied droit ou du pied gauche tellement qu'on se demande s'il est droitier ou gaucher. On pèche un peu au niveau du numéro 9, Jack (Jackson-Hamel) est blessé, Romell (Quioto) a été suspendu et a des douleurs. Romell nous a beaucoup aidés en jouant en 9. On a perdu Orji (Okwonkwo) aussi. Il fallait trouver quelqu'un. Thierry Henry, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

Identifié par la MLS pour faire partie de son programme Génération Adidas et membre des équipes nationales des moins de 19, 20 et 23 ans, l’espoir américain s’est toutefois retrouvé coincé dans la hiérarchie des attaquants au Minnesota. Après une saison 2019 prometteuse au cours de laquelle il a marqué 6 buts en 17 matchs, il n’a pris part qu’à 8 rencontres, pour 1 but, cette saison.

Mason Toye affirme ne pas avoir demandé à être échangé même s’il ressentait de la frustration, mais quand il a appris qu’on s’intéressait à ses services ailleurs dans la MLS, il a indiqué au club qu’il était plus qu’ouvert à un changement d’air.

Peu importe où l’on joue, il faut se battre pour mériter sa place , a-t-il tenu à souligner.

Je pense que ma progression a été bonne jusqu’à maintenant, mais en arrivant ici, j’espère atteindre le plus haut niveau , indique celui qui ne veut pas fixer de limites à son potentiel.

L’Europe un jour? Il avoue y penser, comme à l’équipe nationale américaine.

Je pense que la plupart des jeunes ont l’aspiration de jouer en Europe, au plus haut niveau, a-t-il dit. Avant, on ne voyait pas beaucoup de joueurs qui en avaient l’occasion, mais maintenant on voit des gens comme Tim Weah, Christian Pulisic, Weston McKinnie ou encore Chris Richards, qui gagne un trophée avec la meilleure équipe au monde, le Bayern de Munich. C’était l’un des mes coéquipiers avec les moins de 23 ans. Voir tous ces joueurs avoir du succès en Europe donne confiance à tous les autres jeunes joueurs de talent aux États-Unis.