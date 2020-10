Harcèlement : Natation artistique Canada confirme qu'une enquête est en cours

Le climat malsain durerait depuis janvier 2019. Un incident survenu à la fin septembre aurait été la goutte qui a fait déborder le vase. La fédération aurait reçu dans les jours suivants une série de courriels pour décrire l’environnement d’entraînement qui ne serait pas sécuritaire . L'INS a été fermé lundi.

Nous pensons que prendre cette pause d’entraînement et mener un examen approfondi en demandant individuellement à tou•te•s les participant•e•s leurs commentaires et leurs opinions est l’approche appropriée pour résoudre les problèmes et décider des prochaines étapes.

Natation artistique Canada, par communiqué