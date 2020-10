Pas de football au Québec jusqu’au 6 octobre et statu quo jusqu'en novembre au hockey

C'est le cas de Football Québec, qui a annoncé jeudi la suspension temporaire de ses activités jusqu’au 6 octobre.

L’organisme, qui gère tout le football amateur de la province, affirme qu’il lui manque des directives claires pour bien appliquer les mesures sanitaires liées aux codes de couleurs établis par la santé publique et le gouvernement du Québec.

Plusieurs questions demeurent sans réponses.

Malgré les discussions avec les autorités, Football Québec soutient qu’il est difficile d’appliquer les règles en vigueur. Le nombre de participants et la nature même du football sont en cause.

Plutôt que d'enfreindre les règles et d’aller vers la désobéissance civile, Football Québec intervient et suspend toutes ses activités prévues pour les dates comprises entre le jeudi 1er octobre 2020 et le mardi 6 octobre 2020 inclusivement. Ceci touche toutes nos activités (football, football sans contact, parties, pratiques), et ce, tant au niveau associatif qu’au niveau scolaire. Football Québec, par communiqué

L’organisation attend maintenant des instructions de la santé publique pour décider de la suite des choses et recommande même à ses membres de ne pas prendre d’initiatives individuelles .

Hockey Québec repousse son retour à la normale

Un enfant joue au hockey. Photo : iStock

De leur côté, les équipes de hockey mineur devront attendre au moins un mois de plus avant de reprendre leurs activités normales.

Hockey Québec a repoussé la date de la phase 6 de son plan de reprise des activités qui était prévue pour le 15 octobre. Une nouvelle évaluation sera faite le 16 novembre.

Le plan de reprise reste donc à la phase 5, où les équipes peuvent disputer des matchs, mais uniquement à l’intérieur de leur région. Les ligues compétitives ne peuvent reprendre qu’à l'étape suivante, la dernière du plan de reprise.

Tableau reprise hockey Photo : hockey québec

Nos bénévoles et intervenants travaillent d’arrache-pied depuis de nombreuses semaines (voire mois) à s’organiser et implanter une structure de hockey pour le bien-être et le développement de nos jeunes hockeyeuses et hockeyeurs, souligne le directeur général de Hockey Québec , Paul Ménard.

Cette annonce a comme objectif de protéger notre sport quant à un possible retour en arrière. Nos membres nous ont démontré à de nombreuses reprises qu’ils ont à cœur le développement et l’épanouissement sportif de nos jeunes Québécoises et Québécois. Nous sommes persuadés qu’ils poursuivront leurs efforts. La collaboration de tous est essentielle , renchérit M. Ménard.

Dans son communiqué, Hockey Québec a tenu à rappeler que les déplacements entre régions et entre zones des régions orange et rouge étaient non permis.