Pas de retour à la normale avant la mi-novembre pour Hockey Québec

Hockey Québec a repoussé la date de la phase 6 de son plan de reprise des activités qui était prévue pour le 15 octobre. Une nouvelle évaluation sera faite le 16 novembre.

Le plan de reprise reste donc à la phase 5, où les équipes peuvent disputer des matchs, mais uniquement à l’intérieur de leur région. Les ligues compétitives ne peuvent reprendre qu’à l'étape suivante, la dernière du plan de reprise

Tableau reprise hockey Photo : hockey québec

Nos bénévoles et intervenants travaillent d’arrache-pied depuis de nombreuses semaines (voire mois) à s’organiser et implanter une structure de hockey pour le bien-être et le développement de nos jeunes hockeyeuses et hockeyeurs, souligne le directeur général de Hockey Québec , Paul Ménard.

Cette annonce a comme objectif de protéger notre sport quant à un possible retour en arrière. Nos membres nous ont démontré à de nombreuses reprises qu’ils ont à cœur le développement et l’épanouissement sportif de nos jeunes Québécoises et Québécois. Nous sommes persuadés qu’ils poursuivront leurs efforts. La collaboration de tous est essentielle , renchérit M. Ménard.

Dans son communiqué, Hockey Québec a tenu à rappeler que les déplacements entre régions et entre zones des régions orange et rouge étaient non permis.