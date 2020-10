David Lemieux contre Francy Ntetu : une affiche intrigante

La finale annoncée du gala de reprise d’Eye of the Tiger Management suscite bien des interrogations. Mais les pièges y sont encore plus nombreux.

Quand Camille Estephan a fait savoir que David Lemieux (41-4, 34 K.-O) et Francy Ntetu (17-3, 4 K.-O.) allaient s’affronter le 10 octobre dans la bulle d’EOTTM à Shawinigan, à première vue, l’affiche était en apparence inégale.

Quand on y regarde de plus près, on découvre les écueils qui pourraient se dresser sur leur route. Pandémie oblige, Lemieux, 31 ans, n’a pas boxé depuis près de 10 mois. Ntetu, 38 ans, n’a pas été vu dans une arène depuis deux ans.

Le premier a maintenu la forme en compagnie de Marc Ramsay en respectant les limites dictées au compte-gouttes par la santé publique.

Ça fait un petit bout que j’attends pour repartir la machine. Je pensais boxer deux mois après mon dernier combat et avoir plusieurs combats cette année. Mais comme tout le monde, mes plans ont été stoppés par la pandémie , a reconnu l’ancien champion des 160 lb de l'IBF.

Sans surprise, il se dit fin prêt. Il admet qu’il lui faudra se méfier de son rival en dépit de la longue période d’inactivité de ce dernier.

Les adversaires qui se présentent contre moi savent aussi ce qu’ils ont à gagner. Alors, je suis sûr qu’il va se préparer pour faire son meilleur combat à vie. Je m’attends à ça de Francy et de tous ceux qui viendront m’affronter. David Lemieux, boxeur professionnel

Le solitaire

C’est au Gymnase Donnybrook aux côtés d’Ian MacKillop que Ntetu prépare son retour à la compétition, même s'il n’a presque pas enfilé les gants depuis sa défaite contre Erik Bazinyan en octobre 2018.

Il mentionne toutefois qu’en boxant sans un gérant pour lui dénicher des contrats, il s'est très souvent limité à un ou deux combats par année. Encore aujourd’hui, il s’en fait une fierté.

À ceux qui voudraient montrer du doigt les trois défaites subies à ses quatre derniers combats, Ntetu insiste sur le fait qu’il a affronté les meilleurs.

Francy Ntetu (à droite) face à l'Américain Marcus Browne, à New York, en janvier 2018 Photo : The Associated Press / Frank Franklin II

J’ai perdu contre l’élite de la boxe. L’un d’eux est champion mondial et dans le livre des records [David Benavidez, 23-0, champion du WBC des super-moyens, NDLR]. J’ai perdu contre Marcus Browne qui a été champion du monde [Jean Pascal lui a ravi son titre de la WBA des mi-lourds en août 2019, NDLR]. Et j’ai perdu contre Bazynian, qui n’a pas de défaite et qui compte 101 combats amateurs. À eux trois, ils n’ont qu’une défaite. Donc, je me suis vraiment frotté à l’élite , a-t-il souligné.

Parce qu’il faut quand même vivre, c’est dans l’industrie de la construction, ou plutôt de la démolition dans son cas, que Ntetu trouve son pain et son beurre depuis qu’il a cessé de boxer.

Je travaille au sein de la compagnie familiale. On fait de la démolition intelligente. On défait l’intérieur d’immeubles. Actuellement, on travaille à l’Hôpital de Verdun. On défait un étage pour qu’il puisse bientôt accueillir des malades de la COVID.

Si pour Lemieux cet affrontement doit servir de remise en forme, pour Ntetu, il représente une occasion inespérée de redorer son blason. Mais quand on y regarde bien, tous les deux y ont beaucoup à perdre ou à gagner.

Je me suis promis deux choses : ne pas entrer dans le ring pas en forme et ne pas accepter un combat juste pour l’argent. Je m’en vais là pour essayer de gagner. Quand on essaie, on a une chance de perdre. Quand on n’essaie pas, on a déjà perdu. Francy Ntetu, boxeur professionnel

Destination bulle

Enfin, la question de la bulle sanitaire qui sera mise en place à Shawinigan par le promoteur Camille Estephan n’inquiète nullement le boxeur natif du Congo et fils adoptif du Royaume du Saguenay.

Je suis une personne qui a toujours respecté les règlements. Je m’adapte assez bien. À ceux qui maudissent les masques, je leur dis de regarder les médecins et les infirmières qui portent un masque pendant 12 heures. Ils ne pleurent pas pour porter leur masque 15 minutes pour passer à l’épicerie!

De son côté, Lemieux est bien au fait des enjeux qui entourent le protocole qu’il doit respecter d’ici au 10 octobre.

Ils m’ont expliqué ce qui sera en jeu dans la bulle, de rester isolé, de me mettre en quarantaine (ce qu’il fait depuis six jours) pour m’assurer d’être en santé quand j’arriverai dans le ring. Je suis bien au courant de la prison qui m’attend là-bas en attendant que je rentre dans le ring. On va être là quatre jours avant , a dit Lemieux.

Ce qui le dérange le plus, c’est le fait de voir sa carrière à l’arrêt quasi total, notamment parce que Golden Boy, partenaire américain d’EOTTM, n’a pas encore relancé ses activités.

S’il s’explique mal qu’un autre producteur, en l’occurrence Top Rank, tourne quasiment à plein régime depuis le mois de juin, Lemieux réitère sa confiance envers Camille Estephan qui n'a pas cessé de lui chercher des occasions.

Je suis au bout de ma chaise. Pour moi, ce combat est extrêmement important. Je veux revenir. Je suis encore bien placé parmi l’élite mondiale. Si je veux Canelo Alvarez, je ne peux pas être inactif. J’ai encore de gros objectifs et je ne veux pas les perdre , a conclu Lemieux.