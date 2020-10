Messi et Ronaldo dans le même groupe de la Ligue des champions

Le FC Barcelone et la Juventus de Turin vont s'affronter en phase de groupe de la Ligue des champions, selon le tirage effectué jeudi.

Avec le choc Barcelone-Turin, le groupe G offre l'affiche la plus alléchante de cette étape. Lionel Messi (Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Turin), qui comptent 11 Ballons d'or à eux deux, se retrouvent pour la première fois depuis que le Portugais a quitté le Real Madrid en 2018.

Les Ukrainiens du Dynamo de Kiev et les Hongrois de Ferencvaros complètent ce groupe.

Dans le groupe A, le Bayern de Munich, tenant du titre, rencontrera le Red Bull de Salzbourg, dirigé par l'ancien entraîneur de l'Impact de Montréal Jesse Marsch, le Lokomotiv de Moscou et l'Atlético Madrid, triple finaliste de la compétition, dont deux fois dans la dernière décennie.

Les finalistes de la dernière C1, le Paris Saint-Germain, se retrouvent dans un groupe H relevé avec Manchester United, le Red Bull de Leipzig et le Basaksehir d'Istanbul.

Le Real Madrid, 13 fois vainqueur de l'épreuve, hérite de l'Inter Milan, du Shakhtar Donetsk et du Borussia Mönchengladbach dans le groupe B.

Manchester City rencontrera le FC Porto, l'Olympiakos et Marseille dans le groupe C. Pour ce qui est du groupe D, le FC Liverpool affrontera l'Ajax d'Amsterdam, l'Atalanta Bergame et les Danois de Midtjylland, qui participent à leur première phase finale.

Chelsea écope d'un groupe E plutôt accessible, aux côtés de Séville, sextuple vainqueur de la Ligue Europa, et de deux néophytes à ce niveau, Krasnodar et Rennes.

Le Borussia Dortmund part favori du groupe F face au Zénith de Saint-Pétersbourg, à la Lazio de Rome et au Club Bruges KV.

Lewandowski et Harder, meilleurs joueurs européens

L'attaquant polonais Robert Lewandowski a été sacré meilleur joueur de l'UEFA pour 2019-2020, un premier trophée individuel d'autant plus prestigieux en l'absence de Ballon d'or, après avoir remporté la Ligue des champions avec le Bayern.

Du côté féminin, la Danoise Pernilla Harder, transférée cet été de Wolfsburg à Chelsea, l'a emporté sur la Française Wendie Renard et sur l'Anglaise Lucy Bronze, toutes deux victorieuses en Ligue des champions avec l'OL.

Lewandowski, 32 ans, a devancé son coéquipier Manuel Neuer, 34 ans, élu meilleur gardien de l'année, et le milieu belge de Manchester City Kevin de Bruyne, 29 ans, meilleur passeur de la saison en Europe.

Robert Lewandowski après avoir marqué le 3e but de son équipe dans une victoire de 3-0 en demi-finale de la Ligue des champions contre Lyon. Photo : Getty Images / Pool

C'est un sentiment incroyable d'avoir ce trophée, j'ai travaillé si dur , a lancé le Polonais, muni d'un nœud papillon et d'un large sourire, même s'il rêvait ouvertement du Ballon d'or.

Ce ne sera pas pour cette année puisque la distinction individuelle suprême du soccer a été annulée pour la première fois depuis 1956, tant la pandémie a perturbé la saison.