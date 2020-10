Roland-Garros : Denis Shapovalov éliminé au 2e tour après un long duel

Denis Shapovalov n’était qu’à deux petits points du troisième tour au tournoi de Roland-Garros. En avance 5-4 et 30-0 en cinquième manche, jeudi, le Canadien s’est fait briser par l’Espagnol Roberto Carballés Baena, puis a perdu la manche et le match 5-7, 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 et 6-8.