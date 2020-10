Dwayne Johnson annonce le retour de la XFL en 2022

Dwayne The Rock Johnson a annoncé jeudi la relance des activités de la XFL au printemps 2022, mais admet que ce sera une bagarre difficile.

Ce sera une bagarre difficile, mais nous sommes affamés, humbles et personne ne travaillera plus fort que nous. Une ligue cultivée, passionnée et utile , a écrit Dwayne Johnson sur son compte Twitter officiel, avec une vidéo promotionnelle assortie.

On ignore pour l'instant quelle forme prendra cette ligue, et combien d'équipes elle comptera. Une chose est certaine, elle sera absente des ondes en 2021.

Johnson, qui est âgé de 48 ans, a acquis au début du mois d'avril la XFL pour la somme de 15 millions de dollars américains (20 M$ CA).

La XFL compte huit équipes et a disputé cinq matchs, plutôt que les 10 initialement prévus, au cours d'une saison écourtée par la pandémie planétaire.

Les huit équipes de la XFL Photo : Twitter: XFL

Les cotes d'écoute étaient satisfaisantes au départ, et la ligue disposait d'ententes de télédiffusion avec les réseaux américains ESPN et Fox.

La ligue a interrompu ses activités et limogé tous ses employés le 10 avril, avant de se placer sous la loi de la protection des faillites trois jours plus tard. C'est à ce moment que Dwayne Johnson est entré en scène.

Dwayne Johnson, alias The Rock Photo : The Associated Press / Jonathan Bachman

Une saison de football printanière n'est pas évidente à organiser, comme l'a appris l'Alliance of American Football à ses dépens en 2019. Cette nouvelle ligue n'a d'ailleurs pas pu compléter la première saison de son histoire.

La première mouture de la XFL, mise sur pied par le propriétaire de la WWE Vince McMahon en 2001, n'a survécu qu'une seule saison également.