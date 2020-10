L'équipe Trek suspend un cycliste pour ses opinions politiques

De façon regrettable, le coureur Quinn Simmons a fait des déclarations en ligne que nous estimons clivantes, incendiaires et néfastes pour l'équipe et le cyclisme professionnel [...] En conséquence, il ne disputera plus de courses pour Trek-Segafredo jusqu'à nouvel ordre , indique l'équipe américaine dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.

La controverse est née d'un message qu'il a envoyé à une journaliste néerlandaise qui conseillait aux partisans du président sortant de ne plus la suivre sur Twitter, dans la foulée du premier débat de la campagne présidentielle américaine entre Joe Biden et Donald Trump.

Quinn Simmons lui a répondu Au revoir , accompagné d'un émoji de main noire. Sa réponse a créé la controverse sur le réseau social.

Honnêtement¸ tu dois t'expliquer ici. On peut débattre de politique sans fin, mais utiliser une main noire , a dit un autre cycliste professionnel américain, Robin Carpenter (Rally), à l'encontre de son compatriote blanc.

Face à la polémique, Trek a décidé de suspendre Simmons, qui dispute sa première saison professionnelle.

Il a fini au 135e rang de la Flèche wallonne mercredi. Mais son profil correspond davantage au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix programmés les 18 et 25 octobre.

Les questions raciales sont au centre de la campagne présidentielle américaine. Les derniers mois ont notamment été marqués par d'importantes manifestations après les décès de Breonna Taylor, jeune femme noire tuée chez elle en mars par la police à Louisville, et de George Floyd, mort étouffé sous le genou d'un policier fin mai à Minneapolis.