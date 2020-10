Leylah Annie Fernandez passe au troisième tour à Paris

Fernandez a eu le meilleur sur la Slovène au terme d'un long match de 2 h 24 min sur le terrain no 5.

La Québécoise a joué un match inégal, comme en témoignent ses sept balles de bris en 14 occasions.

Elle n'a pas pu compter sur son service. Elle n'a passé que 57 % de ses premières balles de service et a commis 8 doubles fautes. Mais elle a pu compter sur sa patience pour passer au troisième tour, comme Eugenie Bouchard mercredi.

Fernandez a commis 31 fautes directes, mais c'est 11 de moins que son adversaire du jour. Elle a réussi 28 coups gagnants, soit trois de moins que la Slovène de 29 ans.

Leylah Annie Fernandez subira au prochain tour un gros test. Elle affrontera la Tchèque Petra Kvitova, no 11 au monde. Ce sera leur premier affrontement.

Pliskova sèchement battue

Karolina Pliskova, tête de série no 2, a été éliminée dès le deuxième tour par Jelena Ostapenko au terme d'un match à sens unique de 69 min.

La Lettone de 23 ans l'a emporté 6-4 et 6-2. Elle a dirigé les échanges avec 27 coups gagnants pour 19 fautes directes, tandis que la Tchèque n'a réussi que 9 coups gagnants et a commis 25 fautes directes.

La 43e au classement mondial affrontera la gagnante du match entre l'Américaine Sloane Stephens (34e) et l'Espagnole Paula Badusa (84e) pour une place en huitièmes de finale.

Ostapenko n'a passé le premier tour qu'une seule fois depuis 2016. C'était en 2017. Elle était devenue championne en battant Simona Halep pour décrocher son seul titre majeur à ce jour.

Pliskova, 4e à la WTA, avait été éliminée au troisième tour en 2019 sur la terre battue parisienne, où son meilleur résultat reste sa demi-finale en 2017 où elle avait été vaincue par Halep.

L'ancienne no 1 mondiale n'a jamais gagné de tournoi du grand chelem, mais a atteint la finale des Internationaux des États-Unis en 2016.

La Tchèque de 28 ans avait abandonné en finale du tournoi de Rome il y a une semaine en raison d'une douleur à la cuisse gauche, mais elle a joué sans bandage apparent à Roland-Garros.

Kenin trime et passe

L'Américaine Sofia Kenin, 6e au monde, est allée puiser dans sa force de caractère pour retourner en sa faveur un match où elle était dominée.

Elle a finalement battu la Roumaine Ana Bogdan (93e) 3-6, 6-3 et 6-2 en 1 h 51 min au deuxième tour.

Je savais que je devrais me battre. Je me suis battue, et ça a payé , a commenté l'Américaine, gagnante des Internationaux d'Australie au début de l'année.

À 21 ans, elle affrontera la gagnante du match entre Alison van Uytvanck (65e) et Irina Bara (142e et issue des qualifications) pour une place en huitièmes de finale.

L'Américaine n'avait pas dépassé les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis début septembre.

En double, l'Ontarienne Sharon Fichman et sa partenaire ukrainienne Kateryna Bondarenko ont été éliminées d'entrée en deux manches de 4-6 et 1-6 au premier tour par la Belge Kirsten Flipkens et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.

Autres résultats du jour :

Simple dames (2e tour) :