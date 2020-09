Changement de garde à la présidence de Boxe Canada

Celui qui occupait déjà le poste de vice-président succède au président sortant Pat Fiacco, en poste depuis 10 ans.

C’est notamment sous sa direction que Boxe Canada a déménagé son siège national d’Ottawa dans les bureaux du Comité olympique canadien à Montréal.

Il a aussi supervisé l’installation du centre de haute performance de l’Institut national du sport (INS) dans les espaces du Parc olympique.

Avocat de profession au sein d’un cabinet ayant pignon sur rue à Winnipeg, Ryan Savage a été membre de l’équipe nationale de 1995 à 2003.

Il a représenté le pays dans plus de 40 grands rendez-vous internationaux, dont les Jeux olympiques de Sydney (2000), les Championnats du monde (2001), les Jeux de la Francophonie (2001) et les Jeux du Commonwealth (2002).

De son côté, Fiacco œuvre au cœur de la boxe amateur depuis 46 ans. Il demeurera dans l’organigramme de Boxe Canada en tant que directeur de la commission des juges et des officiels.

Le promoteur Yvon Michel a aussi été reconduit dans son rôle d’administrateur général. Joint par Radio-Canada Sports, il a immédiatement reconnu les qualités du nouveau chef de file.

Pat Fiacco a donné un coup de barre important qui a permis d’assainir les finances et de redresser toute l’organisation tant du point de vue des équipes nationales que de la structure organisationnelle. Je connais Ryan Savage depuis longtemps. Il boxait du temps où j’étais l’entraîneur national. Il a aussi dirigé la aussi commission des athlètes avant d’être directeur, puis vice-président. Il est le gars parfait pour poursuivre dans la même direction.

Selon Michel, Boxe Canada s’apprête à renouer avec le succès à l’échelle internationale et aux Jeux olympiques.

Il y a eu une étude exhaustive pour analyser comment s’y prenaient les équipes nationales qui réussissaient à aller chercher des médailles. On a tenté de reproduire ce système-là pour nous aussi gagner des médailles. On pense qu’on a, au sein de l’équipe nationale, des athlètes qui vont être très près d’une médaille. On est convaincus qu’on va ramener des médailles des prochains Jeux olympiques.

Yvon Michel, promoteur et administrateur général de Boxe Canada