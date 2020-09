Rafael Nadal l'emporte avec aisance à Paris

Nadal, maître des lieux à Roland-Garros où il a triomphé 12 fois, s'accommode jusque-là très bien des conditions automnales de cette édition 2020 qu'il redoutait.

Sur le central, le roi de la terre battue a affiché un excellent bilan de 31 coups gagnants contre 15 fautes directes, a converti 7 des 8 balles de bris qu'il s'est procurées et n'en a concédé aucune. Le tout en 1 h 40 min.

Rafa affrontera le Japonais Kei Nishikori, ex-no 4 mondial aujourd'hui 35e, ou l'Italien Stefano Travaglia pour une place en huitièmes de finale.

À la reprise du circuit de l'ATP à la mi-août après cinq mois d'interruption forcée par la pandémie de COVID-19, le deuxième favori avait préféré renoncer à la combinaison du Masters 1000 de Cincinnati et des Internationaux des États-Unis, tous deux présentés à Flushing Meadows.

Il n'a repris la compétition qu'il y a deux semaines à Rome, où l'Argentin Diego Schwartzman l'a stoppé dès son troisième match, en quarts de finale.

S'il était sacré une fois de plus sur la terre battue parisienne, Nadal égalerait le record de 20 titres du grand chelem que détient le Suisse Roger Federer.

Sur le même sujet : Eugenie Bouchard passe au 3e tour à Roland-Garros, Serena Williams se retire

Wawrinka avec assurance

Plus tôt dans la journée, le Suisse Stan Wawrinka (no 16) s'est lui aussi qualifié de manière convaincante en maîtrisant l'Allemand Dominik Koepfer, récent quart-de-finaliste à Rome, en quatre manches 6-3, 6-2, 3-6 et 6-1.

Champion à Roland-Garros en 2015 et finaliste en 2017, Wawrinka affrontera le Japonais Yoshihito Nishioka au troisième tour.

Le vainqueur a réalisé une prestation équilibrée avec 51 coups gagnants contre 52 fautes directes pour s'imposer en à peine plus de deux heures.

J'ai fait un très bon match, les conditions me conviennent bien, j'ai le temps de vraiment travailler la balle, je savais qu'il n'allait pas vraiment me mettre de points gagnants , a expliqué Wawrinka à propos des conditions de jeu automnales plus lentes et plus lourdes.

Au premier tour, le triple vainqueur en grand chelem n'avait laissé aucune chance au Britannique Andy Murray, balayé en 1:37.

Autres résultats de 2e tour: