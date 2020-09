Les Rangers se séparent d'Henrik Lundqvist

Peu de joueurs ont été aussi importants pour l'organisation des Rangers qu'Henrik, et nous lui en sommes incroyablement reconnaissants , a dit le président de MSG Sports, James L. Dolan, dans un communiqué.

En 15 ans, il a non seulement prouvé qu'il était l'un des meilleurs gardiens de son époque, mais aussi un très grand ambassadeur. Il fera toujours partie de la famille des Rangers , a-t-il renchéri.

En 2013, les Rangers lui avaient offert une prolongation de contrat de 7 saisons évaluée à 59,5 millions de dollars.

Il était devenu, à l'époque, le gardien de but le mieux payé de la Ligue nationale de hockey avec un salaire annuel de 8,5 millions.

Nous remercions Henrik pour son immense contribution , a indiqué le président des Rangers, John Davidson.

Depuis son arrivée en 2005, il a été un grand professionnel. Son éthique de travail, sa passion pour le hockey et son amour pour les Rangers et New York ont fait de lui un gardien de but hors du commun, l'un des meilleurs de sa génération et de notre organisation , a-t-il ajouté.

De l'or olympique

Henrik Lundqvist a participé aux Jeux olympiques en 2006 et en 2010.

À Turin, il avait aidé la Suède à remporter la médaille d'or. Le portier avait maintenu une fiche de 5 victoires et 1 défaite et n'avait accordé que 12 buts.

Henrik Lundqvist Photo : Getty Images / DON EMMERT

Quatre ans plus tard, à Vancouver, il a enregistré la meilleure moyenne de but accordé, mais la Suède a terminé au 5e rang du tournoi olympique.

Lundqvist a également remporté des médailles d'argent avec son équipe nationale aux Championnats du monde de 2003 et de 2004. Il a été nommé meilleur gardien du tournoi après sa deuxième défaite en finale.