Paris 2024 déplace la natation pour faire des économies

Le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris a validé, pour dégager des économies, le déménagement des épreuves de natation.

C'est ce qu'a indiqué le président du comité Tony Estanguet lors d'une vidéoconférence mercredi.

On a validé la suppression de deux sites temporaires [...] ce qui va nous permettre de réimplanter les épreuves qui étaient prévues dans les sites qui sont maintenant disponibles : les épreuves de natation et de volleyball , a-t-il annoncé.

Il confirme ainsi le départ de la natation, épreuve phare des JO avec l'athlétisme, de la ville de Saint-Denis, pour aller à Nanterre, à l'aréna Paris La Défense.

Le volleyball quitte le site du Bourget pour une destination encore inconnue.

La natation devait avoir lieu dans un bassin provisoire. Saint-Denis conserve à son centre aquatique le plongeon, la natation artistique et le water-polo. Il recevra en plus les épreuves d'escalade et de rugby à 7.

Le gain estimé du déplacement des épreuves de natation est évalué à 60 millions d'euros (94 M$ CA), selon des sources concordantes.

Tony Estanguet en rencontre de presse en 2019 Photo : Getty Images / THOMAS SAMSON

Le comité organisateur a remanié la carte des sites temporaires et prévoit dégager 400 millions d'euros.

L'ambition est maintenue, elle est très forte, avec la volonté de célébrer un événement unique, exceptionnel très spectaculaire, mais l'ambition est aussi de continuer à tendre vers l'objectif de responsabilité, de sobriété, d'engagement populaire , a dit Tony Estanguet.

On ne touche pas au programme sportif , a-t-il ajouté.