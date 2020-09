Michael Woods finit 3e à la Flèche wallonne

En l'absence du double tenant du titre Julian Alaphilippe, c'est Hirschi, déjà médaillé de bronze aux Championnats du monde dimanche, qui s'est imposé après avoir dompté les pentes brutales du mur de Huy.

La course s'est à nouveau conclue par un sprint en côte.

Après une première accélération de l'Australien Richie Porte dans le bas du chemin des Chapelles (le véritable nom du mur de Huy), c'est Woods qui a vraiment lancé les hostilités à 400 mètres du sommet.

Les favoris Hirschi, le Français Benoît Cosnefroy et le Polonais Michal Kwiatkowski se sont jetés dans son sillage.

Le Suisse, qui dégageait le plus de facilité, a surgi au dernier moment avec une accélération tranchante pour s'adjuger la première classique de sa carrière.

Derrière le vainqueur Marc Hirschi, Michael Woods, troisième, lève la tête. Photo : Getty Images / KRISTOF VAN ACCOM

La Flèche wallonne est la première des classiques ardennaises reportées à l'automne à cause de la pandémie de coronavirus.

Dans la dernière montée, j'avais les jambes, a dit Hirschi. Tu ne veux pas démarrer trop vite, car c'est une côte raide. Tout se joue dans la tête pour supporter la douleur jusqu'à l'arrivée.

Le Québécois Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, a conclu au 20e échelon, à 18 secondes du vainqueur, dans un groupe de 10 coureurs. Son compatriote James Piccoli, de Montréal, s'est quant à lui classé 65e, avec un retard de 1:54 sur Hirschi.

C'était surtout important d'être bien placé. Je suis content d'avoir été à la lutte pour la victoire, a dit Woods. Hirschi était juste sur une autre planète aujourd'hui. Il était incroyable à regarder sur le Tour (de France) ces dernières semaines.

Les deux gars devant moi sortent du Tour, ils sont dans une meilleure condition que moi et ça se voit, a tenu à préciser le Canadien. Je ne peux pas être déçu de ce que j'ai fait. On veut toujours la victoire, mais il n'y en a qu'un seul qui gagne.

Un total de 143 cyclistes ont fini l'épreuve.

Résultats de la Flèche wallonne (hommes):

1. Marc Hirschi (SWI) Team Sunweb en 4 h 49 min 17 s

2. Benoit Cosnefroy (FRA) AG2R la Mondiale

3. Michael Woods (CAN) EF Pro Cycling

4. Warren Barguil (FRA) Team Arkea-Samsic

5. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation

6. Michal Kwiatkowski (POL) Ineos Grenadiers

7. Patrick Konrad (AUT) Bora-Hansgrohe à 5 s

8. Richie Porte (AUS) Trek-Segafredo à 5 s

9. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates à 5 s

10. Simon Geschke (GER) CCC Team à 10 s

65. James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation à 1:54

Van der Breggen imbattable

La Néerlandaise Anna van der Breggen (Boels) a continué son hégémonie sur la Flèche wallonne et s'est imposée pour une sixième fois d'affilée.

La championne du monde a lancé le sprint en côte sur le mythique mur de Huy à une centaine de mètres de la ligne d'arrivée pour devancer la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) et la Néerlandaise Demi Vollering (Parkhotel) après 124 km de course.

Anna van der Breggen est la détentrice du record de succès à la Flèche wallonne avec un de plus que sa compatriote Marianne Vos, qui a pris le 9e rang.

Anna van Der Breggen Photo : AFP / Jean-Sébastien Evrard

C'était sans doute la plus serrée de toutes mes victoires, a-t-elle dit. J'ai attendu les 100 derniers mètres pour donner tout ce qu'il restait et chercher la victoire.

Après son doublé aux Championnats du monde (contre-la-montre et course sur route), van der Breggen a poursuivi sa domination insensée depuis la fin du mois d'août.

Sacrée championne des Pays-Bas, elle a d'abord enchaîné avec un titre européen en chrono, puis un couronnement au Giro.

La Néerlandaise fait donc figure de grande favorite pour la course Liège-Bastogne-Liège, dimanche. Une course qu'elle a déjà remportée en 2017 et en 2018.

Je sens que je suis un petit peu fatiguée, a-t-elle toutefois ajouté. La priorité est de bien récupérer.

Elle retrouvera en Belgique sa compatriote et tenante du titre, Annemiek van Vleuten, qui a fait l'impasse sur la Flèche wallonne pour mieux défendre ses chances à Liège.

Malgré sa fracture à un poignet subie il y a deux semaines au Giro, van Vleuten a obtenu la médaille d'argent aux mondiaux dimanche dernier.

Résultats de la Flèche wallonne (femmes) :