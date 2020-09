Gardiens de haut niveau : l’équipementier True s’allie à la famille Lefebvre

Le fabricant d’équipement de sport haut de gamme True annoncera mardi après-midi qu’il se lance dans le créneau de l’équipement de gardiens de but aux côtés de la renommée famille Lefebvre, de Terrebonne.

Le talent des Lefebvre est reconnu mondialement dans la confection de jambières, de boucliers, de mitaines, de masques et d'autres équipements de protection pour gardiens de haut niveau. Depuis un quart de siècle, au gré des fusions et des acquisitions dans l’industrie, ils ont tour à tour fabriqué les équipements de gardien haut de gamme pour des manufacturiers comme Koho, Reebok et CCM.

Au cours de la dernière saison, pas moins de 34 gardiens de la LNH, dont 5 lauréats du trophée Vézina, portaient de l’équipement fabriqué à leur petite usine de Terrebonne. Le patriarche de la famille, Michel Lefebvre, avait eu Ken Dryden comme premier client dans les années 1970. Patrick Roy a ensuite fait leur renommée dans les années 1980, ce qui avait plus tard incité Koho à s’allier avec eux.

En janvier dernier, toutefois, leur divorce avec le manufacturier CCM avait fait grand bruit dans le monde du hockey. Cette famille d’artisans avait d’ailleurs intenté une poursuite devant les tribunaux alléguant que la multinationale utilisait leurs procédés confidentiels et violait leur propriété intellectuelle pour continuer à équiper leurs clients de la LNH.

Au début de 2020, les Lefebvre s’étaient donc retrouvés sans réseau de distribution et sans réseau de représentants. Armés d’un compte Instagram(!) et de leur enviable réputation, ils s’étaient toutefois retroussé les manches et avaient décidé de se lancer seuls sur le marché.

En peu de temps, des commandes avaient commencé à surgir de partout dans le monde. Et en mars dernier, quand les activités de la LNH avaient été interrompues, les Lefebvre avaient déjà réussi à rapatrier une douzaine de gardiens de la LNH dans leur giron. En tout, une douzaine de gardiens ont porté la nouvelle mouture de jambières Lefevre (le nom de leur équipement s’écrit sans le b du nom de la famille), parmi lesquels Frederik Andersen, Carter Hart, Semyon Varlamov, Jake Allen, Carter Hutton, Corey Crawford, Jonathan Bernier, Malcolm Subban et Louis Domingue.

Durant le camp d’entraînement estival du CH, Carey Price avait aussi attiré l’attention de la presse sportive en s’entraînant avec les nouvelles jambières Lefevre. Price portait l’équipement Lefevre depuis plusieurs années quand le divorce avec CCM est survenu.

En l’espace de quelques mois, nous avons vu Semyon Varlamov (des Islanders) se hisser jusque dans le carré d’as de la LNH en portant notre nouvel équipement. Ça nous a rendus très fiers , confie Patrick Lefebvre. Cet ex-gardien de la LHJMQ et sa soeur Véronic dirigent désormais l’entreprise familiale. Leur père Michel y occupe un rôle d’éminence grise et de conseiller.

Carey Price avec des jambières CCM Photo : Getty Images / Elsa

La loyauté des clients des Lefebvre a, semble-t-il, convaincu les dirigeants de True de conclure une alliance avec eux.

Dans le monde du hockey, True est reconnu pour sa fabrication sur mesure de patins haut de gamme, de bâtons, de casques et de divers équipements de protection. Environ 70 % des gardiens de la LNH chaussent des patins True, et des joueurs de renom comme Mitch Marner utilisent leurs patins.

Ce manufacturier est aussi présent dans le monde de la crosse, du baseball, du cyclisme et de l’aviron. Sur la planète, des millions de golfeurs utilisent aussi leurs tiges de bâtons. Pas moins de 76 éditions du Tournoi des maîtres ont été remportées avec des tiges True Temper, précise le site Internet de l’entreprise.

Les gens de True ont constaté que nos produits sont vraiment appréciés par les gardiens professionnels. Et en tant que famille, nous nous reconnaissons dans cette entreprise qui fabrique beaucoup d’équipement de très grande qualité au Canada. Notre situation ressemble à celle de Scott Van Horne, qui conçoit et fabrique les patins sur mesure de True à Winnipeg , explique Patrick Lefebvre.

Grâce à cette alliance avec True Hockey, les Lefebvre pourront recommencer à se concentrer sur leurs principales forces : la fabrication et le développement de leur équipement sur mesure.

Malgré la pandémie et tous les importants soubresauts survenus dans la vie de leur entreprise, les Lefebvre n’ont pas connu de baisse de leur chiffre d’affaires en 2020, ce qui est absolument remarquable.

L’usine Lefevre comptait 17 employés quand leur relation avec CCM avait pris fin au tournant de la nouvelle année. Des mises à pied temporaires avaient alors été faites pour se donner le temps de relancer solidement les activités.