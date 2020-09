Karolina Pliskova s'accroche et passe au deuxième tour à Roland-Garros

Associated Press

La Tchèque Karolina Pliskova s'est qualifiée pour le deuxième tour des Internationaux de France grâce à un gain de 6-7 (7/9), 6-2 et 6-4 sur l’Égyptienne Mayar Sherif, mardi, à Paris.

Sherif était devenue la première joueuse de son pays à se qualifier pour le tableau principal à Roland-Garros.

Elle a notamment sauvé cinq balles de bris au septième jeu de la troisième manche. Mais la deuxième tête de série a finalement réussi le bris pour prendre une avance de 5-3 sur le court Philippe-Chatrier.

Pliskova a confirmé sa victoire avec un as à sa première balle de match.

L'ancienne no 1 mondiale a atteint les demi-finales à la porte d'Auteuil en 2017 et fera maintenant face à Jelena Ostapenko, tombeuse de l'Américaine Madison Brengle en deux manches de 6-2 et 6-1. La Lettone a gagné les Internationaux de France en 2017.

