Mahomes réussit quatre passes de touché dans une autre victoire des Chiefs

Associated Press

Patrick Mahomes a réussi quatre passes de touché et a cumulé 385 verges aériennes, lundi, alors que les Chiefs de Kansas City ont défait les Ravens de Baltimore 34-20.

Trois des passes payantes sont survenues au deuxième quart, où il a notamment complété une passe de touché de 49 verges à Mecole Hardman.

Anthony Sherman et Tyreek Hill ont également capté des passes de touché au deuxième quart, où Kansas City (3-0) a pris les devants 27-10.

Mahomes a aussi rejoint Eric Fisher pour un touché, celui-là de courte distance, en fin de rencontre. En début de match, Mahomes a franchi au sol les trois verges le séparant de la zone des buts.

Il n'a subi ni sac ni interception, aidant les Chiefs à rester invaincus à leurs 12 derniers matches.

Du côté des Ravens (2-1), Justin Tucker a réussi des placements de 26 et 42 verges. Un coup de théâtre est venu de Devin Duvernay, qui a ramené un botté d'engagement sur 93 verges, pour six points.

Travis Kelce a capté six ballons pour 87 verges, six de plus que Hardman.

Chris Jones a été l'artisan de deux des quatre sacs des Chiefs.

Lamar Jackson n'a fourni que 97 verges par la passe. Il en a toutefois ajouté 83 via des courses, dont une percée de 30 verges, lors de la première montée des siens.

Les champions en titre du Super Bowl auront comme prochains rivaux les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche, au Missouri.

Baltimore va se préparer à jouer à Washington, le même jour.