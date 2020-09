Félix Auger-Aliassime éliminé au premier tour à Roland-Garros

Le parcours du Québécois aura été de courte durée à Paris. Félix Auger-Aliassime a été vaincu en trois manches de 5-7, 3-6 et 3-6 par le Japonais Yoshihito Nishioka, lundi, au premier tour des Internationaux de France.

Auger-Aliassime a été ralenti par des problèmes au service. La 19e tête de série a présenté un pourcentage de réussite de seulement 58 % sur ses premières balles. Il a également été coupable de 5 doubles fautes et 58 fautes directes.

Plus constant dans son jeu, le Japonais, 52e au monde, en a profité pour convertir 6 des 13 balles de bris offertes par le Canadien.

Après avoir vendu chèrement sa peau en première manche, Auger-Aliassime a semblé perdre sa concentration et s’est finalement avoué vaincu en 2 heures 32 minutes.

En trois duels, Auger-Aliassime n'a jamais réussi à vaincre le Japonais. Le premier remonte aux qualifications pour le Challenger de Granby en 2015 et, plus récemment, au second tour du Masters d'Indian Wells l'an dernier.

C’est un résultat décevant pour l’athlète de 20 ans qui visait grand cette année. Auger-Aliassime avait raté l'édition de 2019 en raison d’une blessure à la jambe.

Pour se préparer au tournoi parisien, le Québécois a disputé deux tournois sur la terre battue, s'inclinant au premier tour à Rome, puis au deuxième à Hambourg.

Au prochain tour, Nishioka sera confronté au Français Hugo Gaston.

Steven Diez, issu des qualifications, fait également ses débuts lundi. L’Ontarien affronte l’Américain Mackenzie McDonald au premier tour.

Les autres Canadiens en lice, Denis Shapovalov et Vasek Pospisil, joueront leur premier match mardi.

Autres résultats du premier tour :