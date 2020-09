COVID-19 : nouvelle date de départ pour le relais de la flamme olympique

Le relais de la torche olympique, qui avait été mis en attente en raison du report d'un an des JO dû au nouveau coronavirus, commencera le 25 mars prochain dans la région de Fukushima, ont annoncé les organisateurs lundi.

La flamme olympique, allumée en Grèce, est arrivée au Japon en mars dernier. Le relais aurait dû alors débuter, mais les organisateurs et les responsables olympiques avaient pris, le 24 mars,la décision historique de reporter les Jeux d'un an.

La flamme est actuellement exposée à Tokyo. Le relais recommencera le 25 mars 2021, dans la région de Fukushima, frappée par la catastrophe nucléaire après le tremblement de terre et le tsunami de 2011.

Le relais, qui verra la flamme voyager dans les 47 préfectures du Japon, est organisé sous le slogan L'espoir éclaire notre chemin et vise à mettre en lumière la reconstruction dans les régions dévastées par la catastrophe de 2011.

Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, il symbolisera en outre la lumière au bout du tunnel sombre; une lueur d'espoir pour le monde à l'approche des Jeux de Tokyo, eux-mêmes symbole de la résilience, de l'unité et de la solidarité de l'humanité , ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

L'itinéraire et le calendrier du relais resteront les mêmes en principe , même si le communiqué précise que l'itinéraire et les sites de célébration peuvent être revus à la lumière de la situation du COVID-19 dans l'archipel nippon.

Le report des Jeux a causé un important problème logistique pour les organisateurs, ainsi que des coûts supplémentaires. En conséquence, ils ont été contraints d'identifier une série de mesures de réduction des coûts, qui incluront des convois de véhicules plus petits pour le relais de la flamme et un événement de lancement plus simple.

L'ouverture des Jeux reportés est prévue à Tokyo le 23 juillet 2021.