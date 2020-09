Le Heat élimine les Celtics et rejoint les Lakers en finale de la NBA

Le Heat de Miami a remporté la finale de l'Association de l'Est grâce à une victoire de 125-113 dans le sixième match de sa série contre les Celtics de Boston. Il croisera le fer avec LeBron James et les Lakers de Los Angeles en finale de la NBA, qui s'amorcera mercredi soir.

Bam Adebayo a récolté 32 points et 14 rebonds, Jimmy Butler a ajouté 22 points, Tyler Herro a inscrit 19 points, Duncan Robinson et Andre Iguodala, 15 chacun, et Goran Dragic, 13, pour le Heat.

Du côté des Celtics, qui ont été éliminés en finale de l'Est pour une troisième fois en quatre saisons, Jaylen Brown a fourni 26 points, Jayson Tatum, 24 points et 11 passes décisives, et Marcus Smart et Kemba Walker, 20 points chacun.

Le Heat accusait un retard de six points tôt au quatrième quart, mais il a renversé la vapeur. Une séquence de 6 points de suite en 31 secondes, dont 5 de la part de Herro, lui a permis de créer l'égalité 96-96.

Les Celtics ont repris l'avance en deux autres occasions, mais Adebayo a répliqué chaque fois, d'abord avec un dunk, puis avec un panier de trois points avec 6:16 à faire.

Le Heat n'a jamais été rattrapé par la suite.

Miami est la seule équipe de la NBA à avoir participé 6 fois à la finale lors des 15 dernières années. Elle tentera de remporter un quatrième titre.

Andre Iguodala participera quant à lui à sa sixième finale de suite, après avoir été un des membres clés de la dynastie des Warriors de Golden State, qui ne seront pas du tour ultime pour la première fois en six ans. Iguodala a été le joueur par excellence de la finale en 2015 quand les Warriors ont battu les Cavaliers de Cleveland, menés par... LeBron James.

Les Lakers se sont qualifiés pour la finale en éliminant les Nuggets de Denver en cinq matchs, samedi soir.