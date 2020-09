Ron Fournier livre un puissant plaidoyer contre les bagarres à Tout le monde en parle

L’ex-animateur y est allé d’un laïus passionné comme on lui connaît pour demander aux propriétaires des équipes du circuit junior de changer le règlement sur les bagarres.

On n'est pas la Ligue nord-américaine du temps, faites de quoi! Ça veut dire abolir les bagarres et si vous n’êtes pas capable de le faire cette année, je vais vous donner un conseil. Première bagarre, dehors du match, trois matchs de suspension. Deuxième bagarre, 10 matchs et troisième bagarre "out" pour le reste de la saison.

Ron Fournier, ex-animateur de radio