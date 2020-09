Les Falcons s'effondrent encore, match nul entre les Bengals et les Eagles

Les Bears, qui présentent un dossier de 3-0 pour une première fois depuis 2013, sont devenus la deuxième équipe de suite à combler un retard d'au moins 10 points au quatrième quart pour battre les Falcons (0-3).

Cette défaite pourrait signifier la fin du règne de l'entraîneur Dan Quinn à la barre des Falcons depuis six ans.

La semaine dernière, les Falcons étaient devenus la risée de la NFL après avoir été incapables de récupérer un botté court. Cela avait permis aux Cowboys de Dallas de gagner 40-39 grâce à un placement sur le dernier jeu du match après avoir accusé un retard de 39-24.

Sous les ordres de Quinn, les Falcons ont aussi perdu le Super Bowl face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre au terme de la saison 2016, après avoir gaspillé une avance de 28-3.

Cette fois, Foles a orchestré la remontée improbable après avoir remplacé Mitchell Trubisky derrière le centre au troisième quart. L'ancien joueur par excellence du Super Bowl a vu deux touchés être annulés par des révisions des officiels, mais a quand même réussi à arracher la victoire.

Foles a terminé la rencontre avec une fiche de 16 en 29 pour 188 verges de gains.

Match nul pour les Bengals et les Eagles

Joe Burrow des Bengals de Cincinnati lors du match contre les Eagles de Philadelphie. Photo : Getty Images / Rob Carr

Joe Burrow a lancé deux passes de touché à Tee Higgins en temps réglementaire, Carson Wentz a plongé dans la zone des buts pour créer l'égalité dans la dernière minute, alors que les Bengals de Cincinnati et les Eagles de Philadelphie ont fait match nul 23-23.

Jake Elliott semblait avoir l'occasion d'offrir la victoire aux Eagles avec un placement de 59 verges alors qu'il restait 19 secondes à faire à la période supplémentaire, mais Matt Pryor a été puni pour avoir bougé avant la remise et les Eagles ont dû dégager et se contenter d'un match nul.

Wentz a orchestré une séquence sur 75 verges lors des trois dernières minutes du quatrième quart. Il a réussi une course de sept verges pour un majeur avec 21 secondes à faire et le botté de transformation d'Elliott créait l'égalité.

Les deux équipes ont été inefficaces en prolongation et possèdent maintenant des fiches de 0-2-1.

Les Bills évitent de justesse la catastrophe

Josh Allen des Bills de Buffalo lance une passe au deuxième quart lors d'un match contre les Rams de Los Angeles. Photo : Getty Images / Timothy T Ludwig

Josh Allen a lancé une passe de touché de trois verges à Tyler Kroft avec 15 secondes à faire et les Bills de Buffalo ont défait les Rams de Los Angeles 35-32, même s'ils ont gaspillé une avance de 25 points.

Les Rams (2-1) semblaient sur le point de triompher après avoir effacé le troisième plus grand déficit en saison de l'histoire de la NFL. Jared Goff avait guidé son équipe vers des majeurs sur quatre possessions consécutives. La séquence avait été couronnée par un touché sur une course d'une verge de Darrell Henderson avec 4:30 à faire.

Allen a répliqué pour les Bills (3-0) en orchestrant une séquence de 11 jeux et 75 verges, qui a été prolongée grâce à une punition d'obstruction sur un quatrième essai et sept verges à franchir à partir de la ligne de 12 des Rams. La punition de Darious Williams a placé les Bills à la ligne de trois verges.

Un jeu plus tard, Allen s'est déplacé vers sa gauche et a lobé le ballon par-dessus un joueur des Rams. Kroft a sauté et a capté le ballon avant de tomber dans la zone des buts pour son deuxième touché du match.

Allen a terminé la rencontre avec quatre passes de touché et un majeur sur une course d'une verge. Il a toutefois contribué aux efforts de remontée des Rams, avec une interception et un échappé qui ont mené à des séquences payantes.

Les Bills ont maintenant gagné leurs trois premiers matchs lors de deux saisons de suite pour une première fois depuis les campagnes 1991 et 1992 et une troisième fois dans leur histoire.

Autres résultats de la journée :