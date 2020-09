Simona Halep décolle vers le 2e tour à Roland-Garros

La Roumaine Simona Halep (no 1) a surmonté un début de match difficile, dimanche, pour se tailler une place au second tour des Internationaux de France, dernier tournoi du grand chelem de la saison.

Visiblement ennuyée par le froid et l’humidité ambiante à l’intérieur du nouveau court central Philippe-Chartrier, Halep, 2e raquette mondiale, l’a emporté en deux manches de 6-4 et 6-0 face à l’Espagnole Sara Sorribes, 78e raquette mondiale.

Cette dernière menait 4-2 dans la manche initiale quand Halep a retrouvé ses marques pour enchaîner les 10 jeux suivants pour signer la victoire.

On notera aussi celle de la Bélarusse Victoria Azarenka (no 10) par un score sans appel de 6-1 et 6-2 contre Danka Kovonic, du Monténégro et 86e joueuse mondiale.

Une Williams en moins

L'édition 2020 des Internationaux de France a par ailleurs été amputée d'une des deux soeurs Williams avec l'élimination, dès son premier duel, de l'ainée Venus, vaincue en deux manches de 6-4 et 6-4 par la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 161e au monde.

À présent classée 70e à la WTA, Venus, finaliste en 2002, s’est bien battue mais a dû s’avouer vaincue au bout de 2 h 6 min de jeu.

La Canadienne Eugenie Bouchard, récipiendaire d’un laissez-passer pour le tableau principal, sera en action en fin de matinée.

Maintenant 168e au monde, Bouchard affrontera la Russe Anna Kalinskaya, classée 100e à la WTA.