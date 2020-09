Valtteri Bottas l'emporte à Sotchi, Lance Stroll accidenté

Valtteri Bottas a remporté le Grand Prix de Russie, dimanche. Il a devancé Max Verstappen et son coéquipier Lewis Hamilton, pénalisé au début de la course. Lance Stroll n'a même pas complété un tour.

Lewis Hamilton avait l'occasion d'égaler le record de 91 victoires de Michael Schumacher, mais il a été pénalisé pour avoir fait des simulations de départ (avant d'aller s'installer sur la grille) dans une zone interdite, soit au-delà de la sortie des puits. Et il l'a fait deux fois.

La direction de course lui a donc donné deux pénalités de 5 s chacune. De la 1re place, il a glissé au classement après un très long arrêt (pénalité + changement de pneus) et a finalement conclu la course au 3e rang.

Pas vraiment une belle journée, a admis Hamilton. Je vais prendre les points.

Questionné sur ses simulations de départ, Hamilton n'a pas voulu en parler.

La course est finie, ça n'a plus d'importance , a-t-il d'abord répondu.

Plus tard, à la télévision britannique, il a été plus critique.

Il faut que je regarde le livre des règlements. Ai-je fait une erreur? Je n'ai mis personne en danger. J'ai fait des simulations sur de nombreux circuits, et il ne s'est jamais rien passé. Ils tentent de m'arrêter , a-t-il lâché à la fin.

La télévision britannique a ensuite présenté la conversation radio entre Hamilton et son ingénieur. Le Britannique a clairement demandé s'il pouvait aller un peu plus loin pour faire ses simulations, et on ne lui a pas dit non.

C'est la deuxième fois cette saison qu'il est pénalisé en raison d'une erreur d'équipe. À Monza, lors du Grand Prix d'Italie, l'équipe lui avait dit qu'il pouvait entrer aux puits alors qu'ils étaient encore fermés.

Valtteri Bottas a profité de la mésaventure du Britannique pour rappeler à tous qu'il se battait toujours pour le titre. Il a réduit son retard sur Hamilton à 44 points. C'était la 9e victoire de sa carrière en F1.

Le Finlandais a d'ailleurs attaqué son coéquipier au départ, en profitant de l'aspiration, et a failli le dépasser, mais une grosse abeille dans ma visière (dixit Bottas) l'a stoppé dans son effort.

Le Néerlandais Max Verstappen a terminé au 2e rang, après une course en solitaire.

Après deux abandons, je suis vraiment content de cette 2e place, a-t-il dit. Et je m'intercale entre les deux Mercedes-Benz.

Le Québécois Lance Stroll n'est pas allé très loin. De la 13e place sur la grille, il avait réussi à gagner 6 places dans les premiers virages, mais il a été heurté à l'arrière droit par la Ferrari de Charles Leclerc et a fini sa course dans le mur de protection.

Charles Leclerc heurte Lance Stroll dans le premier tour du Grand Prix de Russie. Photo : TSN / Formula One

La direction de course a jugé qu'il s'agissait d'un incident de course. Le Monégasque s'en est bien sorti, et a fini au 6e rang.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a terminé au 16e rang.

Plus de détails à venir.