Les Stars, toujours vivants

Les Stars sont venus à bout du Lightning 3 à 2 en prolongation du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley, samedi, à Edmonton, et ont forcé la tenue d'un sixième duel, lundi.

Le vétéran Corey Perry a inscrit un doublé, dont le but vainqueur à 9 min 23 s de la deuxième prolongation, pour permettre aux Stars, sur le bord du précipice toute la soirée, de survivre un peu plus longtemps.

Le défenseur du Lightning Mikhail Sergachev avait donné l'avance 2-1 aux siens après 3 min 38 s de jeu en troisième période, dans ce qui s’avérera être le seul tir de sa bande pendant près de dix minutes durant l’engagement, mais Joe Pavelski a prolongé la rencontre grâce à son 13e filet des séries.

Tout indiquait que la coupe Stanley allait sortir de sa boîte plus tôt en soirée avant que Pavelski saute sur un retour de lancer du défenseur Miro Heiskanen pour devenir le plus prolifique buteur américain en séries en réussissant le 61e but de sa carrière, une longueur devant Joe Mullen.

Sur la séquence, le Lightning venait de remporter une mise au jeu dans son territoire. Le dégagement un peu timide de Kevin Shattenkirk a toutefois été intercepté et a mené au but égalisateur.

Ondrej Palat, en deuxième période, a été l'autre marqueur dans la rencontre.

Plus de détails à venir.