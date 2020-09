Les Sénateurs rachètent le contrat de Bobby Ryan

Soumis au ballottage et n’ayant pas trouvé preneur auprès des 30 autres équipes de la LNH, l’attaquant Bobby Ryan des Sénateurs d’Ottawa se retrouve libre comme l’air.

Les Sénateurs ont confirmé, samedi, qu’ils avaient procédé au rachat des deux dernières années figurant encore au contrat du vétéran de 33 ans.

La valeur initiale du pacte devait lui rapporter 15 millions de dollars américains pour les deux prochaines saisons. Le contrat de 7 ans signé en 2014 avait une valeur totale de 50,75 millions.

La décision des Sénateurs leur permettra d’économiser 3,67 millions sur leur masse salariale pour chacune des deux prochaines saisons. Ils devront toutefois inscrire 1,83 million à l’encre rouge dans leur livre comptable lors des deux saisons suivantes.

Il a inscrit 5 buts et 3 passes en 24 rencontres au cours de la dernière campagne. Sa fiche à vie dans la LNH fait état de 254 buts et 301 passes en 883 rencontres réparties à travers 13 saisons avec les Sénateurs et les Ducks d’Anaheim.

Récemment récompensé par l’attribution du trophée Bill-Masterton, Ryan s’était inscrit, en novembre, au programme d’aide de l’Association des joueurs afin de lutter contre sa dépendance à l’alcool.