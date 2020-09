Anna van der Breggen réussit un rare doublé aux mondiaux

Après sa victoire de la veille au contre-la-montre individuel , la cycliste néerlandaise Anna van der Breggen s’est imposée samedi dans la course sur route des Championnats du monde, en Italie. Un doublé inédit depuis celui de la Française Jeannie Longo, en 1995.

C’est un neuvième podium individuel aux mondiaux pour la Néerlandaise (4 h 9 min 57 s), qui réalise une autre grande saison : van der Breggen est actuellement championne nationale sur route, championne d’Europe au contre-la-montre et championne du Tour d’Italie féminin.

Sa compatriote Annemiek van Vleuten (4:11:17), gagnante de cette épreuve en 2019, a tout juste pris le 2e rang au sprint devant l’Italienne Elisa Longo Borghini. Une autre Néerlandaise, la triple championne du monde Marianne Vos (4:11:58), a mené le deuxième groupe de poursuivantes à la ligne d’arrivée pour prendre la 4e position.

Van der Breggen a remporté sa deuxième couronne mondiale sur route comme celle de 2018 : en solitaire.

Son attaque initiale à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée a mis une première vague de pression sur le peloton, qui a rattrapé un groupe de meneuses notamment porté par l’entreprenante Canadienne Alison Jackson.

Dans la côte la plus abrupte du parcours, les Néerlandaises ont augmenté la cadence, et van der Breggen en a profité pour fournir un dernier coup d’accélération qui lui aura, au bout du compte, donné la victoire.

Van der Breggen a parcouru les 41 derniers kilomètres tout à fait seule, sans jamais laisser planer le doute sur l’issue de la course malgré des montées impitoyables.

Alison Jackson a finalement pris le 30e rang en 4:14:16. Sa collègue albertaine Sara Poidevin (4:20:13) a terminé en 42e position. La Manitobaine Leah Kirchmann et la Québécoise Karol-Ann Canuel, toutes deux en 4:23:58, ont respectivement conclu la course en 59e et 66e place.

Magdeleine Vallières Mill, de Sherbrooke, et Marie-Soleil Blais, de Saint-Rosaire, n’ont pas terminé l’épreuve.

Les mondiaux se terminent dimanche avec la course sur route masculine. Les Canadiens Guillaume Boivin, Alex Cataford, Hugo Houle et Michael Woods y sont inscrits.