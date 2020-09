Lewis Hamilton en pole à Sotchi, Sebastian Vettel accidenté

Lewis Hamilton a obtenu à Sotchi, samedi la pole position pour la huitième fois en 10 courses, mais il a été convoqué par la direction de course. Sebastian Vettel a été victime d'une violente de piste en qualification, mais n'a pas été blessé.

Hamilton a réalisé un chrono imbattable de 1 min 31 s 304/1000, ce qui lui permet de s'installer sur la première place de la grille de départ. Mais le Britannique n'était pas content.

La pole n'est pas le bon endroit pour partir, car je vais me faire dépasser avant le deuxième virage en raison de l'aspiration, a fait remarquer Hamilton. De plus, je pars avec des pneus tendres, ce qui va me rendre la vie difficile.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réussi le deuxième temps dans son dernier tour, et a chassé Valtteri Bottas de la première ligne de la grille.

Sergio Pérez (Racing Point) a pu se hisser en 4e place dans la vieille version de la RP20 (sans les nouvelles composantes).

La séance de qualification a été marquée par l'accident de Sebastian Vettel, qui a détruit sa Ferrari, en Q2, alors qu'il restait 2:15 à faire dans cette deuxième partie de la séance. Il partira 15e.

Une des victimes collatérales a été le Québécois Lance Stroll. Il n'a pas pu faire son dernier tour lancé en Q2, et a été éliminé, incapable d'entrer dans le top 10. Stroll partira de la 13e place.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) partira pour sa part de la 19e place sur la grille.