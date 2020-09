COVID-19 : il y aura des vaccins début 2021, croit le président du CIO

Le président de l’instance suprême du monde du sport en a même rajouté : Au cours des deux premiers mois de l’année prochaine, nous disposerons de différents vaccins. Ils seront disponibles à des doses très importantes .

Pour justifier ses dires, il a affirmé être en contact avec des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’industrie pharmaceutique. Selon lui, ils seraient unanimes sur le fait qu’un vaccin sera disponible au début de l’année prochaine.

Jusqu’ici, les études cliniques les plus avancées sont au stade 3 et on ne parle pas encore de disponibilité pour le public. C’est en Angleterre, à la célèbre Université d’Oxford, que les recherches seraient les plus avancées.

On peut se demander alors pourquoi cet optimisme soudain est né chez le président du CIO. Aurait-il des informations privilégiées que même certains chefs d’État ont du mal à avoir?

Dans ses propos, le président Bach entre même dans les détails du vaccin contre la COVID-19, quand il précise que des centaines de millions de doses seraient disponibles avant l’ouverture des Jeux de Tokyo .

Un porte-parole du CIO a confirmé à Radio-Canada Sports que le président avait effectivement tenu ces propos.

Depuis des mois, Thomas Bach ne nous avait pas habitués à de telles sorties. On lui reprochait même de souffler le chaud et le froid avec des propos pour le moins évasifs.

Dans sa lettre à la nation sportive du mardi 22 septembre, intitulée Olympisme et coronavirus, le président du CIO s'est félicité de la reprise des activités sportives dans le monde. Il a suivi avec beaucoup d’intérêt la façon dont certains grands événements sportifs ont été relancés sous forme de bulles . Cependant, la récente tenue du Tour de France lui a redonné confiance quant à la tenue prochaine des prochains Jeux olympiques de Tokyo, même sans vaccin.

Nous constatons également que la pratique du sport est possible en toute sécurité, et ce même avec les restrictions imposées actuellement. Cela devrait nous donner à tous confiance dans nos préparatifs pour les événements à venir, y compris les Jeux olympiques Tokyo 2020.

Il poursuit sa lettre débordante d’optimisme en déclarant :

Dans ce contexte, nous étudions le potentiel que présentent les nouvelles méthodes de détection pour l'organisation d'événements en toute sécurité. En plus des méthodes actuelles, de nombreux tests dits rapides sont actuellement disponibles sur le marché ou en cours de développement. Outre cette bonne nouvelle concernant les tests, la communauté médicale et scientifique envoie des signaux très encourageants quant à la disponibilité de vaccins homologués dans les prochains mois, peut-être même avant la fin de l'année.

Les déclarations du président du CIO semblent contraster au vu de toutes les incertitudes avec lesquelles les populations doivent en ce moment composer.