« Plus rien ne me surprend » : la vedette argentine du FC Barcelone, Lionel Messi, a taclé les dirigeants du club sur Instagram, vendredi, dans un message d'adieu à son ami et ex-coéquipier Luis Suarez, transféré mercredi soir à l'Atlético Madrid .

Tu méritais qu'on te dise au revoir à la hauteur de ce que tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club , a écrit Messi sur Instagram. Et pas qu'on te vire comme ils l'ont fait. Mais en vérité, au point où en sont les choses, plus rien ne me surprend , a ajouté le capitaine blaugrana.

Je commençais à me faire à l'idée, mais aujourd'hui, je suis entré dans le vestiaire, et j'ai réalisé pour de vrai. Ce sera vraiment difficile de ne plus partager mon quotidien avec toi, sur les terrains comme en dehors. Tu nous manqueras énormément. Cela a été de nombreuses années, de nombreux buts, repas, dîners... Beaucoup de choses que je n'oublierai jamais, tous ces jours ensemble , a ajouté la Pulga (puce, en espagnol) en s'adressant à Suarez.

Je te souhaite tout le meilleur pour ce nouveau défi. Je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup. À bientôt l'ami , a conclu Messi.

En froid avec la direction du FC Barcelone, le sextuple Ballon d'or, d'habitude discret sur les réseaux sociaux, est sorti de son silence pour adresser une pique au très critiqué président Josep Maria Bartomeu, actuellement visé par une motion de censure.

Après la déroute de 8-2 contre le Bayern de Munich en quarts de finale de la Ligue des champions le 14 août dernier, Lionel Messi a voulu rompre son contrat de manière unilatérale avec le Barça, mais a fini par se raviser début septembre.

Depuis, certains de ses amis et coéquipiers ont quitté le club : Ivan Rakitic (Séville FC), Arturo Vidal (Inter Milan) et Luis Suarez, notamment, qui a passé son examen médical et a signé son contrat avec l'Atlético vendredi avant d'être officiellement intégré à l'équipe.

Merci mon ami pour ces mots, et merci encore pour ce que tu es, pour ce que tu as été pour moi et ma famille dès le premier jour , a répondu Suarez sur Instagram.

Je serai toujours reconnaissant au Messi humain, drôle et sentimental, parce que pour ce qui est du joueur, tout le monde le connaît , a ajouté l'attaquant uruguayen.

N'oublie pas ce que je t'ai dit : "Continue de prendre du plaisir et de montrer pourquoi tu es le no 1", et que le 2, 3 ou 4 ne ternissent pas le géant que tu es pour le club et pour le monde du football. Je t'aime beaucoup mon ami, vous allez nous manquer tous les cinq , a conclu Suarez en s'adressant à la famille Messi, accompagnant son message de trois coeurs.

L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain Neymar, qui avait formé le fameux trio MSN et la bande des Three Amigos (les trois amis), comme l'avait surnommée la presse internationale, entre 2014 et 2017 au Barça avec Suarez et Messi, a également réagi au message de Messi.

C'est incroyable, la manière dont ils font les choses , s'est borné à dire le meneur de jeu du PSG, un message accompagné d'une émoticône se prenant la tête dans la main en signe de dépit.