Les 50 mesures du CIO pour présenter les Jeux de Tokyo

En réunion vendredi avec dirigeants et responsables japonais à Tokyo, par lien vidéo, le président de la commission de coordination des Jeux de Tokyo John Coates a présenté les 50 mesures prises pour optimiser les économies et assurer la présentation des Jeux.

Le CIO a expliqué que les mois à venir exigeront de toutes les personnes concernées qu'elles fassent preuve de flexibilité et de créativité tandis que les organisateurs de Tokyo continueront d'œuvrer pour des Jeux adaptés au monde de l'après-pandémie.

La commission de coordination a passé en revue la liste des dispositions prises actuellement, d'autres scénarios étant susceptibles d'être envisagés au cours de la période précédant les Jeux. Ces mesures sont réparties en quatre grandes catégories: parties prenantes, infrastructures, promotion et autres secteurs d'intérêt.

Citons notamment, parmi les premières dispositions adoptées, la réduction du nombre de membres du personnel des parties prenantes présents aux Jeux, la rationalisation des services de transport, l'adaptation des activités destinées aux spectateurs sur les sites de compétition et l'organisation en ligne de plusieurs réunions programmées avant les Jeux.

Ce plan d'optimisation et de simplification constitue une étape importante pour l'organisation de Jeux sûrs et réussis en 2021, a expliqué le président de la commission de coordination de Tokyo 2020, John Coates.

Nous devons au public d'adopter ces mesures en ces temps difficiles. C'est pourquoi nous ne négligeons aucune piste et nous continuerons d'envisager d'autres scénarios au cours des mois à venir. Le modèle de Tokyo ne permettra pas seulement la livraison de Jeux adaptés au monde de l'après-pandémie, il deviendra également une référence dont pourront bénéficier pendant longtemps les prochains comités d'organisation.

Yoshiro Mori et John Coates en réunion Photo : Getty Images / TOSHIFUMI KITAMURA

Nous avons défini une orientation plus large et décidé que les Jeux de 2021 devraient être simplifiés , a expliqué le président de Tokyo 2020, Mori Yoshiro.

Ce processus profitera à la société de demain, en devenant un modèle pour les futurs événements mondiaux, au fur et à mesure que la population s'adaptera à ce qui sera la nouvelle normalité. Nous mettrons tout en œuvre pour que les Jeux de Tokyo 2020 créent un héritage pour l'avenir. Nous continuerons à travailler sans relâche sur les simplifications en vue de l'année prochaine et nous demanderons la coopération renouvelée de tous ceux qui participent aux Jeux.

Ces mesures ont été élaborées avec le soutien de l'IPC, de Tokyo 2020, du gouvernement métropolitain de Tokyo et du gouvernement du Japon.

Ces mesures ayant désormais été approuvées, Tokyo 2020 commencera à estimer les économies provisoires qui peuvent être réalisées, et ce afin de faire le point lors de la réunion de la commission exécutive du CIO en octobre.

Mesures pour lutter contre la pandémie

La commission de coordination du CIO a par ailleurs été informée de la planification des mesures de lutte contre la pandémie.

Le rapport a expliqué en détail comment le CIO, Tokyo 2020 et le groupe de travail comprenant l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'IPC, le gouvernement du Japon et le gouvernement métropolitain de Tokyo, avec la contribution d'experts dans les domaines concernés, ont examiné une série de scénarios. Ceux-ci tiennent compte de la situation au Japon et dans le reste du monde et présentent les plans qui pourraient être en vigueur pendant les Jeux l'année prochaine.

Cette approche stratégique protégera le public et permettra d'établir un cadre pour la planification opérationnelle.

Les éventuelles mesures de lutte contre la pandémie ont été regroupées en sept domaines : déplacements/entrée dans le pays, distanciation physique, équipement de protection individuelle/nettoyage, restauration, tests/traçage/quarantaine, informations et vaccins.

Des discussions importantes se poursuivront à propos de l'approche à adopter en lien avec les parties prenantes, en mettant l'accent sur les athlètes, le personnel lié aux Jeux et les spectateurs. Ces préparatifs continueront à évoluer en fonction de la situation mondiale et de son impact sur l'organisation des Jeux.