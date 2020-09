Bottas et Hamilton dominent les essais libres à Sotchi

Bottas a inscrit le meilleur chrono de la journée en 1 min 33 s 519/1000 lors de la deuxième séance, deux dixièmes de seconde devant son coéquipier et meneur au championnat Lewis Hamilton. Derrière le duo, la Renault de Daniel Ricciardo a été reléguée à plus d'une seconde.

Hamilton tentera de remporter ce week-end la 91e victoire de sa carrière, dimanche, ce qui égalerait le record détenu par Michael Schumacher. Hamilton a toutefois connu un début de week-end difficile en Russie, lorsque des pneus endommagés et des interruptions de séance l'ont laissé avec le 19e temps de la première séance.

Les pilotes Mercedes ont gagné les six courses disputées à ce jour à Sotchi. Hamilton a remporté quatre de ces victoires, dont les deux dernières.

Bottas a donné le ton dès la première séance (1:34,923), devançant Ricciardo d'une demi-seconde. Max Verstappen a terminé 3e au volant de sa Red Bull.

Le Québécois Lance Stroll, auteur du 5e chrono plus tôt dans la journée, a été nettement plus en retrait pendant la deuxième séance, se contentant du 17e rang à plus de deux secondes de Bottas. Son coéquipier au sein de Racing Point Sergio Perez s'est classé 6e.

Ferrari a de nouveau eu du mal à trouver le rythme avec la 8e position de Charles Leclerc lors de la deuxième séance, le meilleur résultat de la journée pour l'équipe italienne.

La première séance a été brièvement interrompue lorsque Nicholas Latifi a heurté un muret avec sa Williams. Le Canadien s'est hissé au 15e rang devant son coéquipier George Russell en après-midi. Carlos Sainz fils a également perdu le contrôle de sa McLaren et il a percuté une barrière, endommageant son aileron arrière.

Des spectateurs portant des masques étaient éparpillés dans les gradins pendant ces essais. On s'attend à ce que 30 000 personnes soient présentes tout au long du week-end de course, bien plus qu'à n'importe quelle course de la saison jusqu'à présent, bien que les organisateurs de Sotchi n'aient pas publié les chiffres définitifs des ventes de billets.

Un nouveau PDG

Vendredi, l'ancien directeur de l'équipe Ferrari Stefano Domenicali a été nommé au poste de président-directeur général de la F1.

À 55 ans, l'Italien va succéder dans ce rôle à Chase Carey, qui aura incarné pendant quatre ans le début de l'ère Liberty Media. Domenicali prendra ses fonctions le 1er janvier, après avoir quitté celles qu'il occupe à la tête du constructeur Lamborghini.