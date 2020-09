Lewis Hamilton sur tous les fronts à Sotchi

Lewis Hamilton n'a pris que le 19e rang de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Russie. Mais il est le plus en vue des pilotes dans le paddock du circuit olympique de Sotchi.

Hamilton pourrait en effet remporter ce week-end la 91e victoire de sa carrière en F1.

Vendredi, dans la première séance de travail, le Britannique n'a tourné qu'en pneus durs durant ses 18 tours, et il a fini la séance à 2,7 secondes de son coéquipier Valtteri Bottas qui a été le plus rapide.

Bottas (Mercedes-Benz) a enregistré un premier chrono de référence de 1 min 34 sec 923/1000 pour parcourir les 5,848 kilomètres du circuit russe. Le Finlandais a été le seul à tourner dans les 94 secondes au tour.

Daniel Ricciardo (Renault) et Max Verstappen (Redbull) ont réalisé les deuxième et troisième temps derrière le Finlandais, à plus d'une demi-seconde du pilote Mercedes-Benz.

Les pilotes Racing Point ont fini en tir groupé, quatrième et cinquième. Lance Stroll a terminé la séance, juste derrière son coéquipier Sergio Pérez, avec un chrono de 1:35,965 au terme de ses 21 tours.

La poussière et le vent ont surpris plusieurs pilotes lors de freinages appuyés, dont Carlos Sainz (McLaren) et Nicholas Latifi (Williams) qui ont percuté les barrières de sécurité et endommagé leurs monoplaces.

Le Torontois a perdu un temps précieux pour apprivoiser le circuit, mais il continuera son travail dans la deuxième séance.

Résultats de la première séance d'essais libres: