La magie de Fitzpatrick mène les Dolphins à un premier gain

L'unité offensive de Fitzpatrick a démarré le match sur les chapeaux de roue avec des touchés au terme des trois premières séquences offensives, en route vers un triomphe sans équivoque de 31-13.

Le vétéran de 37 ans a d'abord effectué une passe de touché au receveur éloigné Preston Williams, a remis le ballon au porteur Jordan Howard qui a rallié la zone des buts sur une course et a décoché un deuxième relais payant à l'ailier rapproché Mike Gesicki.

Fitzpatrick a plus tard atteint la terre promise pour inscrire son troisième majeur de la soirée. Il a bouclé la rencontre avec un impressionnant taux de passes complétées de 90 % (18 en 20) et des gains aériens de 160 verges, en plus des 38 obtenues au sol à la suite de 7 portées.

Le demi offensif James Robinson a offert aux quelques milliers de supporteurs des Jaguars deux occasions de festoyer en marquant des touchés par la voie terrestre.

Le quart Gardner Minshew a dû composer avec un retard au pointage dès qu'il a mis le pied sur le terrain et n'a jamais su combler le retard. Il a réussi 30 passes en 42 tentatives et a été victime d'une interception par le demi de coin Xavier Howard.

Le domicile des Jaguars est l'un des seuls, pour le moment, à accueillir des amateurs du ballon ovale en ce début de saison dans la NFL. Le stade qui compte un peu moins de 68 000 sièges peut actuellement être rempli à 25 % de sa capacité en raison des risques de propagation de la COVID-19.

Les Dolphins retrouveront leur domicile à Miami le dimanche 4 octobre au cours d'une rarissime visite des Seahawks de Seattle (2-0). Les Jaguars se rendront quant à eux à Cincinnati pour y affronter les Bengals (0-2) et tenter de mettre un frein à une courte série de deux revers.