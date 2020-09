Patric Hornqvist déménage en Floride, Mike Matheson à Pittsburgh

Les Penguins de Pittsburgh ont continué leur remaniement d'effectif, jeudi, en cédant Patric Hornqvist aux Panthers de la Floride pour obtenir Mike Matheson et Colton Sceviour.

Hornqvist portera un troisième uniforme dans la Ligue nationale de hockey, après six saisons à défendre les couleurs des Penguins, soit autant qu'avec les Predators de Nashville, qui l'ont repêché au 7e tour (230e rang) en 2005.

Le vétéran de 33 ans a inscrit 32 points, dont 17 buts, en 52 matchs au cours de la saison écourtée par la pandémie de coronavirus. L'ailier droit a ajouté une réussite et une aide en quatre rencontres éliminatoires contre le Canadien de Montréal au tour qualificatif.

Premièrement, ç'a été une décision difficile de dire au revoir à la personne, et au joueur formidable qu'est Patric. Il a joué un rôle important dans nos succès des six dernières saisons, y compris les conquêtes consécutives de la coupe Stanley, et nous lui souhaitons le meilleur à venir , affirme le directeur général des Penguins, Jim Rutherford, dans un communiqué.

Le mois dernier, les Penguins avaient mis le grappin sur Kasperi Kapenen et deux autres joueurs des Maple Leafs de Toronto contre leur premier choix (15e rang) au repêchage 2020.

Honrqvist touchera annuellement la somme de 5,3 M$ pour les trois prochaines saisons, un peu plus que Mike Matheson, qui affichera un montant de 4,875 M$ sur la masse salariale pour les six campagnes à venir.

Mike est un jeune défenseur habile, doté d'un grand instinct offensif, qui joue avec vitesse et qui a un bon lancer, tandis que Colton est un vétéran aguerri qui a beaucoup d'expérience en désavantage numérique , continue Rutherford.

Né à Pointe-Claire, Matheson compte 5 saisons et 299 matchs d'expérience dans le circuit Bettman. Le jeune défenseur a signé 8 buts et 12 mentions d'assistance en 59 rencontres pendant la campagne 2019-2020.

Les Panthers avaient opté pour Matheson au 23e échelon de l'encan 2012. Il avait paraphé une prolongation de contrat de 8 ans avec l'organisation floridienne en 2017.

De son côté, Sceviour a enregistré six buts et dix passes lors du dernier calendrier.