Le Lightning inspiré par la présence de Stamkos

Stamkos a eu la rondelle sur la lame de son bâton pendant exactement sept secondes dans ce troisième match de la finale, ce qui lui a suffi pour marquer son premier but des séries d’un tir parfait après avoir débordé le défenseur Esa Lindell avec grande facilité, en apparence.

Or, le capitaine des Floridiens est pourtant rentré au vestiaire avant la fin du premier engagement, visiblement en douleur, et n’est revenu au banc que pour encourager ses coéquipiers, à l’instar de ce que Zdeno Chara a fait, mâchoire fracturée, en finale en 2019.

Cela dit, il n’en fallait pas plus au Lightning pour ouvrir ses ailes. Les hommes de Jon Cooper ont enlisé les Stars en deuxième période, les dominant 21-4 au chapitre des lancers. Tour à tour, Victor Hedman, Brayden Point et Ondrej Palat ont touché la cible.

Puisque Nikita Kucherov avait ouvert la marque, les quatre premiers pointeurs du Lightning ont réussi un filet tandis que Tyler Seguin (aucun but en 12 matchs) et Alexander Radulov (1 but en 8 matchs), parmi d’autres, peinent à retrouver leur touche.

Le gardien Anton Khudobin a cédé sa place à Jake Oettinger après la deuxième période. Khudobin a accordé 5 buts sur 29 lancers.

Les Stars auront besoin de leur gardien au sommet de son art pour les quatrième et cinquième chapitres de cette finale disputés en 24 heures vendredi et samedi.

Plus de détails à venir.